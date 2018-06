Tra anatre e cinghiali parlanti il trailer gameplay di Mutant Year Zero | Road to Eden è

La nuova opera di Christo : 7.000 barili di benzina galleggiano Tra le anatre di Hyde Park : Due anni fa aveva fatto notizia con The Floating Piers sul Lago di Iseo, oggi Christo torna con una nuova opera monumentale site-specific all'Hyde Park di Londra. The Mastaba (Project for London, Hyde Park, Serpentine Lake) è una scultura temporanea composta da 7506 barili di benzina fluorescenti e accatastati a formare un tronco di piramide galleggiante, che potrà essere ammirata dal 19 giugno al 9 settembre."Bisogna goderlo da un ...

Carrara - sTrage di anatre lungo il corso d’acqua : “Tranciate dai tosaerba” : La denuncia di una volontaria di Sos randagi: “C’era il corpo di un’anatra completamente squarciato dalle lame del tagliaerba. Aveva il cranio spaccato e giaceva in terra in una pozza di sangue”. Il Consorzio di bonifica Toscana nord: “Massima attenzione per la fauna, ma prima viene la prevenzione del rischio idraulico”.Continua a leggere