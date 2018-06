' Torreira all' Arsenal | trasferimento imminente'

Calciomercato - l'Arsenal fa shopping in Serie A : preso Torreira dalla Sampdoria per 30 milioni : L'Inghilterra scippa alla Serie A un altro talento. L' Arsenal ha chiuso con la Sampdoria per l'acquisto di Lucas Torreira , 22enne centrocampista uruguaiano tra i migliori per rendimento nell'ultima ...

Serie A - Torreira : «Al Mondiale grazie alla Sampdoria» : GENOVA - Manca una settimana all'inizio del Mondiale di Russia: tra i protagonisti della rassegna ci sarà anche Lucas Torreira , che dopo essersi messo in luce con il Pescara nel 2016 ed essere ...

Il Napoli offre alla Samp 30 milioni per Torreira : Lucas Torreira verso il Napoli dopo l'incontro a Milano tra il ds dei partenopei Giuntoli e la Sampdoria con l'avvocato Romei, braccio destro del presidente Ferrero, e il ds Osti. Il Napoli è pronto a ...

