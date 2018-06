Torino | attento a Mihajlovic | l’ex tecnico prova a portar via un gioiello granata

sportfair

: RT @AngeloAquilante: Il #comune di #Torino si dimostra da sempre attento alle etnie #censimento #CensimentoRom #censimentonomadi senza es… - marioOrrico9 : RT @AngeloAquilante: Il #comune di #Torino si dimostra da sempre attento alle etnie #censimento #CensimentoRom #censimentonomadi senza es… - gaejimmy : RT @AngeloAquilante: Il #comune di #Torino si dimostra da sempre attento alle etnie #censimento #CensimentoRom #censimentonomadi senza es… - npedelini : RT @AngeloAquilante: Il #comune di #Torino si dimostra da sempre attento alle etnie #censimento #CensimentoRom #censimentonomadi senza es… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Sinisasta tentando in tutti i modi di soffiare al suo ex club un calciatore di spessore, lo Sporting ha avanzato una prima offerta al Toro Sinisaha lasciato ilnella scorsa stagione, approdando in estate allo Sporting de Portugal. Ilex, adesso sta pensando dicon sè in terra portoghese uno dei suoi pupilli ai tempi del Toro, vale a dire il suo connazionale Adem Ljajic. Secondo i portoghesi di Record, ilstarebbe pensando alper l’attacco, oltre che a Viviano per prendere il posto di Rui Patricio. Da 8 milioni è l’offerta che lo Sporting CP è pronto a formulare alper Ljajic. La palla adesso passa a Cairo. L'articolo: l’exvia unSPORTFAIR.