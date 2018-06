Tiro con l’arco – XVIII Giochi del Mediterraneo | azzurri pronti alla gara

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : otto azzurri restano in gara - mixed team fuori al primo turno : restano in gara otto azzurri a Salt Lake City , dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nella nottata italiana si sono svolti i primi incontri del tabellone principale, con i nostri portacolori che hanno fatto complessivamente una buona prova. Nulla da fare invece nel mixed team dove l’Italia esce di scena al primo turno in entrambe le gare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i ...

Tiro con l’arco – Giochi del Mediterraneo : l’Italia pronta per volare a Tarragona : Gli azzurri pronti per i Giochi del Mediterraneo. La Nazionale Italiana si presenterà ai Giochi del Mediterraneo con sei atleti della divisione olimpica, l’unica ammessa nella competizione esattamente come ai Giochi Olimpici La Nazionale italiana di Tiro con l’arco è pronta per volare a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo. Il programma della disciplina è compresso in tre giorni dal 22 al 24 giugno, a partecipare, come alle ...