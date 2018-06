Tiro a volo | Giochi del Mediterraneo 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Pellielo

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Soltanto le gare di fossa olimpica verranno disputate ai Giochi del Mediterraneo 2018, a Tarragona (Spagna). Il Tiro a volo, dunque, mette in palio due medaglie d’oro, una nel maschile e l’altra nel femminile. Un calendario corto quello della seguente disciplina nella manifestazione multisportiva riservata alle nazioni affacciate sul Mare Nostrum: tutti gli atleti saliranno in pedana tra le giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno. ...

Tiro a Volo – Europei Fossa Universale : Mazzocchi - Vaccari e Borlini campioni a Toledo : Mazzocchi, Vaccari e Borlini campioni Europei di Fossa Universale a Toledo Eccellente prestazione in terra spagnola, ieri a Toledo, per la nazionale italiana alla 46.ma edizione dei Campionati Europei, che torna a casa con 4 titoli continentali, 2 medaglie d’argento e 1 di bronzo a livello individuale. A questi allori, vanno aggiunti quelli a squadre, ovvero: 2 titoli continentali, altrettanti argenti e un bronzo. Bravi, anzi bravissimi i ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Italia a due facce - bene nel misto - passo indietro nel trap individuale : La Nazionale Italiana di Tiro a volo torna a casa dall’esperienza a Malta con tre podi, ma nessuna vittoria. Il bilancio numerico della terza tappa di Coppa del Mondo è in linea con le tappe precedenti dal punto di vista della quantità, ma di meno prestigio. Nel complesso segnali positivi dove si attendevano reazioni (trap misto su tutti), ma allo stesso tempo incertezze dove ci saremmo aspettati conferme. Nello skeet Gabriele Rossetti non ...

Tennis : la X edizione Antico Tiro a volo : ANSA, - ROMA, 14 GIU - Il Tennis rosa torna a Roma per la X edizione del torneo internazionale femminile Itf 'Antico Tiro a volo'. La kermesse aprirà i battenti domenica 1 luglio con i match di ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : nel trap misto secondi Buccolieri-Stanco - terzi Pellielo-Rossi : Si chiude in maniera quasi perfetta la tappa maltese di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Siggiewi nella gara del trap misto l’Italia piazza ben due coppie sul podio: Emanuele Buccolieri e Silvana Stanco chiudono al secondo posto dopo aver vinto le eliminatorie, mentre Giovanni Pellielo e Jessica Rossi salgono sul terzo gradino del podio. Vittoria per Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga. Dopo le eliminatorie, vinte da ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : male gli azzurri - steccata anche la finale del trap maschile : Penultima giornata di gare a Siggiewi (Malta) per la Coppa del Mondo di Tiro a volo: per la seconda giornata consecutiva, nessun italiano è riuscito a far parte dei migliori sei nel trap maschile. Per la prima volta nella stagione in corso, la Nazionale italiana non colleziona podi nelle prove individuali. Dispiace per Massimo Fabbrizi, che fino al primo pomeriggio era riuscito a rimontare con due notevoli serie da 24/25, portandosi in piena ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Giovanni Pellielo e Jessica Rossi per il bottino pieno : Resi noti i nomi dei quattro atleti di Tiro a volo che faranno parte della numerosa spedizione tricolore ai Giochi del Mediterraneo in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Inserite nel programma soltanto le gare di fossa olimpica maschile e femminile, escluse dunque rispetto all’edizione precedente le categorie skeet e double trap maschile. Giovanni Pellielo, oltre che punto di riferimento della Nazionale italiana ...

Tiro a volo paralimpico – I risultati dell’11° Campionato italiano di paratrap : Lai, Cafaggi e Gamberini campioni nazionali per le categorie SG-S, SG-L e SG-U dell’11° Campionato italiano di paratrap Si è disputato nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 giugno, sulle pedane gardesane del Trap Concaverde, il Campionato italiano di Tiro a volo paralimpico riservato agli atleti delle categorieSG-S (Sitting), SG-L (atleti con menomazioni agli arti inferiori) e SG-U (atleti con menomazioni agli arti superiori). Giunta ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : niente finale per Jessica Rossi e Silvana Stanco nel trap femminile : Seconda giornata dedicata alla fossa olimpica a Siggiewi, in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo. Poco azzurro nella città maltese: due delle tre italiane impegnate nel trap femminile pagano un errore di troppo e si vedono sfumare l’accesso alla finale (vinta dalla finlandese Satu Makela-Nummela). A farne le spese sono Jessica Rossi e Silvana Stanco, rispettivamente ottava e nona. Tutte e due le atlete della ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : azzurre ottime nelle qualifiche del trap - Jessica Rossi e Silvano Stanco quinte : In testa, con un ottimo 73/75, si trova la tedesca Katrin Quooss , che potrebbe ancora battere il record del Mondo della sanmarinese Alessandra Perilli , 122/125, in caso di 50/50 domani. Al secondo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : azzurre ottime nelle qualifiche del trap - Jessica Rossi e Silvano Stanco quinte : Prosegue a Siggiewi, Malta, la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: dopo la fine delle gare dello skeet, da oggi a giovedì tocca alla fossa olimpica. Ad aprire le danze le donne, con le prime tre serie di piattelli delle cinque (le altre due domani mattina) che qualificheranno alla finale di domani pomeriggio. Bene le tre azzurre impegnate, tutte ancora in corsa per un posto tra le sei finaliste: Jessica Rossi e Silvana Stanco sono nel ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : le parole di Gabriele Rossetti e Andrea Benelli : Ieri la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta) ha riservato all’Italia il podio di Gabriele Rossetti: il campione olimpico di Rio 2016 e campione mondiale di Mosca 2017, è arrivato terzo nella finale dello skeet maschile, ed al sito federale ha poi parlato assieme al direttore tecnico Andrea Benelli. Bravo ad affrontare le avverse condizioni di gara Gabriele Rossetti: “E’ stata una gara davvero difficile. ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Gabriele Rossetti non tradisce mai! E’ terzo nello skeet! : Arriva il podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta): nella finale dello skeet maschile Gabriele Rossetti centra il gradino più basso del podio. Vittoria dello statunitense Vincent Hancock, piazza d’onore per l’egiziano Azmy Mehelba. Fuori nelle eliminatorie gli altri due azzurri impegnati, Riccardo Filippelli e Tammaro Cassandro. In finale lo statunitense VIncent Hancock chiude ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Diana Bacosi quarta nello skeet femminile : La prima finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, iniziata ieri a Siggiewi, Malta, riserva subito un amaro quarto posto all’Italia: Diana Bacosi resta ai piedi del podio nella finale dello skeet femminile. Eliminate in qualifica le altre due azzurre in gara, Chiara Cainero e Katiuscia Spada. La vittoria va alla britannica Amber Hill, con 52/60, che batte la statunitense Amber English, ferma a quota 48/60. Eliminata in terza ...