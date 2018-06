TIM non teme Iliad e si prepara a collaborare con Open Fiber

Mondiali Russia 2018 : l’Uruguay vince ma non convince. 1-0 all’Arabia Saudita TIMbrato Suarez - ufficiali gli ottavi : Arrivano le prime due ufficialità dal Girone A dei Mondiali di calcio 2018: Uruguay e Russia sono ufficialmente qualificate agli ottavi di finale. Le due compagini, entrambe a quota sei punti, andranno a giocarsi la prima piazza nel raggruppamento nello scontro diretto che si disputerà il prossimo 25 giugno. La Celeste oggi non ha convinto, ma è riuscita ad imporsi nella seconda partita della sua manifestazione iridata per 1-0 contro ...

Esperta : l'Iran è vitTIMa non responsabile di attacchi informatici - : L'obiettivo del nemico era quello di colpire l'economia del paese". Di conseguenza, continua l'Esperta, le autorità iraniane sono state costrette ad adottare una serie di misure per proteggere le ...

La regione Lazio dice addio al cotTIMo per i rider. Zingaretti : "Di Maio non impugni la legge" : La sua giunta ci ha lavorato per oltre un mese e mezzo. E ora che la nuova proposta di legge a tutela dei rider è realtà, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti non vuole che che il governo ne rallenti l'iter: "Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea di lavoro come competenza di ...

Guerra commerciale - Draghi non otTIMista su impatto su politica... : E' ancora troppo presto per valutare l'impatto sulla politica monetaria di un'escalation dei dazi commerciali tra gli Stati Uniti e i loro partner ma non c'è motivo per essere ottimisti.

TIM - Genish : "Non temo Iliad e resto fino al 2020" : MILANO - Amos Genish, da settembre scorso al comando di Telecom Italia, continua a lavorare al piano presentato a fine marzo, e che vuole portare a termine fino a marzo 2022. 'Nel cda di Tim ci sono ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Fornero vs Governo : “Quota 100 non chiara - sembra gioco delle 3 carte” (ulTIMe notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sul Governo e la Quota 100: la misura andrà in Legge di Bilancio? I dubbi del ministro Di Maio e viceministro Garavaglia: i calcoli sul mondo Scuola(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:15:00 GMT)

Terremoto Battipaglia - scossa m 3.1/ UlTIMe notizie - Salerno : paura tra gli abitanti - non si registrano danni : Terremoto Battipaglia, scossa m 3.1: Ultime notizie sul sisma che ha colpito il Salernitano, paura tra gli abitanti ma non si registrano danni e feriti(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:22:00 GMT)

Maturità 2018 - cosa sapere su tracce - materie e date. VenTIMila gli studenti non ammessi : Come si svolge l'esame di Maturità 2018 e come superarlo? Circa cinquecentomila studenti italiani saranno impegnati nelle prove scritte e orali a partire da mercoledì 20 giugno: ecco tutto quello che si deve sapere sui nomi dei commissari esterni, le tracce del tema d'italiano, le materie e cosa portare per non farsi trovare impreparati.Continua a leggere

Tria : non mettere a repentaglio il calo del debito - invesTIMenti fuori deficit : Il ministro dell'Economia: «Ripresa a ritmi più contenuti». «Sì» alla risoluzione di Camera e Senato: «Congelare l'aumento dell'Iva». Sullo spread: «L'aumento dei tassi nelle ultime settimane è conseguenza ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ulTIM'ora : Salvini non molla sul censimento dei Rom (20 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini non molla sul censimento dei Rom. Mondiali, Russia vicinissima ad essere la prima qualificata agli ottavi di finale (20 giugno 2018)(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 04:57:00 GMT)

Rimedi anTIMuffa naturali - ecco perché non vanno usati : Forse è un titolo un po’ provocatorio il nostro, “perché i Rimedi antimuffa naturali non vanno usati”, poiché siamo abbastanza

Consip - al Csm confronto Scafarto-Vannoni : “Fece spontaneamente i nomi di Renzi e Lotti”. “No. Sono stato inTIMidito” : “Largamente divergenti“. È come il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha definito le versioni che Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni hanno fornito del medesimo episodio: e cioè la testimonianza del manager davanti ai pm di Napoli sul caso Consip. A Palazzo dei Marescialli, infatti, è andato in scena un confronto tra il maggiore del Noe e l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi. Lo ha disposto la Sezione disciplinare che ...

Mercato NBA – Jamal Crawford non eserciterà la player option con i TIMberwolves : Jamal Crawford lascerà i Minnesota Timberwolves: il veterano 38enne non eserciterà la player option presente nel suo contratto Stando a quanto si legge su Yahoo Sport, il veterano Jamal Crawford non eserciterà la player option presente nel suo contratto. Il cestista 38enne, che nella scorsa stagione ha fatto registrare 10.3 punti e 2.3 assist di media a partita, tirando il 41.5% dal campo, il 33.1% da 3 e il 90.3% ai liberi, uscirà dal suo ...

Striscia La Notizia : "Flavio Insinna vitTIMa? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" : Le dichiarazioni del direttore di Rai1, Angelo Teodoli, rilasciate a 'Il Giornale' su Flavio Insinna, neo padrone di casa de 'L'Eredità' dopo l'addio di Carlo Conti a la scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi, hanno sollevato una serie di discussioni sul web e tra gli addetti ai lavori.prosegui la letturaStriscia La Notizia: "Flavio Insinna vittima? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" pubblicato su ...