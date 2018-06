“Ti amo” | “Mi manchi” | la prof quarantenne e quella relazione con l’alunno di 13 anni 

lastampa

: Un giorno la luna disse al sole: ti amo. E il sole arrossì - AeroportidiRoma : Un giorno la luna disse al sole: ti amo. E il sole arrossì - ninazilli : In anteprima su @VanityFairIt ecco il video di #tiamomiuccidi?????? - Nashgrier : Un bellissimo giorno della mia vita! Ti amo Milano ?????? -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il messaggino via Whatsapp è proprio quello tra due innamorati. Lei scrive a lui: «Un giorno mi presenterai ai tuoi genitori». Lui risponde a lei: «Ti amo. Mi manchi». Tutto normale se non fosse per la macroscopica differenza di età tra di loro. Lui ha 14 anni, ne aveva 13 quando è iniziata pochi mesi fa la, e in questi giorni sta facendo...