The Surge 2 avrà una modalità New Game Plus | funzionalità online e un sistema di abilità

E3 2018 : The Surge 2 si mostra nel primo video di gameplay : The Surge 2 è stato annunciato a febbraio e gli sviluppatori hanno come obiettivo il lancio nel 2019.Deck13 e Focus hanno presentato The Surge 2 a porte chiuse all'E3 questa settimana e alcuni minuti di gioco sono trapelati dall'evento.Il video gameplay, riportato da IGN, mostra un ambiente forestale molto diverso da quanto visto nel primo gioco. Gli elementi HUD per la salute, la resistenza e l'energia sono stati spostati verso il basso.Read ...

The Divergent Series : Insurgent - trama - cast e curiosità del secondo capitolo : Giovedì 7 giugno va in onda a partire dalle 21.20 su Italia Uno, in prima tv, Insurgent, pellicola del 2015 che è il secondo capitolo di una quadrilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior. Il film è diretto da Robert Schwentke. The Divergent Series: Insurgent, il trailer The Divergent Series: Insurgent, trama Il film segue Tris e la sua ricerca di alleati e risposte tra le rovine di una futuristica Chicago. Tris e Quattro sono in fuga, ...

Focus Home Interactive mostrerà The Surge 2 - Call of Cthulhu e A Plague Tale : Innocence durante l'E3 : Focus Home Interactive ha annunciato la lista dei titoli che verranno mostrati sul palco dell'E3.Come riporta DSOG tra i titoli più noti figurano Farming Simulator 19, The Surge 2, Call of Cthulhu e A Plague Tale: Innocence, ecco la scaletta completa riportata dal publisher:Innanzitutto verrà mostrata una sessione multigiocatore di InSurgency: Sandstorm mentre Farming Simulator 19 e The Surge 2 saranno protagonisti di due sessioni di gameplay ...

Voglia di souls-like? The Surge è in offerta con imperdibili sconti fino al 65% : In attesa del secondo capitolo in arrivo nel 2019, vi proponiamo un'offerta davvero da non sottovalutare che ha per protagonista il souls-like in salsa fantascientifica The Surge.Il gioco sviluppato da Deck 13 (Lords of the Fallen), è acquistabile con sconti fino al 65% attraverso Amazon e si parla anche di quasi €40 euro di risparmio sul prezzo base. Per sfruttare le offerte in questione dovete semplicemente utilizzare i link disponibili ...