Terzo posto per i primi calci della FCD Monte San Biagio allo Snoopy Trophy

Ciclismo - Italia in testa al ranking UCI! Chris Froome al comando - Viviani Terzo - Nibali risale all’ottavo posto : L’Italia si conferma in testa al ranking per Nazioni della UCI. Siamo sempre il Paese di riferimento nel mondo del Ciclismo, con un netto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori: 15415,94 punti contro i 13888,26 del Belgio e gli 11906 della Francia. Il Giro del Delfinato non ha cambiato le carte in tavola nei piani alti anche per quanto riguarda la classifica individuale. Chris Froome conserva nettamente il primo posto con ...

Clima - caldo : il 2018 al Terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 : Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni con una temperatura superiore di 1,34 gradi rispetto alla media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento all’arrivo di una nuova perturbazione primaverile in un 2018 segnato peraltro da precipitazioni piu’ abbondanti, sulla base dei dati Isac Cnr nei primi cinque mesi. L’andamento anomalo ...

Karate - Premier League Istanbul 2018 : altre tre finali per l’Italia! Il kata a squadre femminile si giocherà la vittoria - Michele Martina e Clio Ferracuti il Terzo posto : La seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Istanbul (Turchia) regala altre tre finali all’Italia. Il kata a squadre femminile lotterà per il primo gradino del podio, mentre nel kumite Michele Martina e Clio Ferracuti si giocheranno il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni Partiamo dal kata a squadre femminile dove il terzetto delle Fiamme Oro vola in finale. Benardi, D’Agostini e Nicosanti hanno ...

Sci d’erba - Ambra Gasperi chiude al Terzo posto il gigante Fis femminile di Bommeli : gigante Fis femminile a Bommeli, Gasperi è terza. Anziutti quinto fra gli uomini Ancora una vittoria per Kristin Hetfleisch nel gigante Fis femminile di Bommeli che ha aperto la tre giorni sulla pista svizzera. L’austriaca ha preceduto con il tempo di 50″56 la ceca Sarka Abrahamova, in ritardo di oltre 2″, terza posizione per la giovane azzurra Ambra Gasperi a più di 3″. Fuori dal podio la ceca Dominika Dudikova e la ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : San Marino batte il Draci Brno e chiude il girone al Terzo posto : Dopo aver perso 9 delle ultime 11 partite tra campionato ed European Cup, la T&A torna alla vittoria contro il Draci Brno (12-11) e chiude al terzo posto un girone che l’aveva già matematicamente bocciata dopo le partite di giovedì. E’ stata una gara un po’ in linea con la stagione dei titani che non riescono ancora a trovare l’equilibrio nelle tre fasi di gioco. Alle prestazioni brillanti dei pitcher non ...

Droghe - Italia al Terzo posto in Europa per l'uso di cannabis : L’Italia è terza per consumo di cannabis nei paesi dell’Eurozona. Fuori dal podio, invece, ‘soltanto’ per l’utilizzo di cocaina, per cui possiamo ‘vantare’ la quarta posizione. È quanto si legge in un report dell’Agenzia europea sull'uso di Droghe e stupefacenti. I trends raccontano di un mercato UE in continuo in sviluppo. In crescita infatti anche i consumatori della polvere bianca. Rispetto a quest’ultima, segno più pure per l’ectasy, benché ...

Italiani al Terzo posto in Europa per consumo di cannabis e quarti per cocaina : Inoltre questa sostanza viene esportata in altre parti del mondo: la polizia australiana ha denunciato il più elevato quantitativo di ecstasy sequestrata nel 2016 , 1,2 tonnellate, proveniente dall'...

Scudetto Under 19 - la Junior Fasano centra il Terzo posto : Junior Fasano - Secchia Rubiera : 32-23 , 15-14, Junior Fasano : Qato , 1, , Pinto , 7, , Angiolini , 4, , Tarì, Lorusso , 1, , D'Antino , 7, , Palmisano, Gallo , 1, , Vinci, Ernandes , 1, , Pugliese ,...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : Filippo Tortu sfreccia all’Olimpico - eccezionale 10.04 e Terzo posto sui 100m! Battuto Coleman - vince Baker : Filippo Tortu ha fatto sognare lo Stadio Olimpico di Roma, dove si sta disputando il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, con una prestazione di assoluto spessore sui 100 metri: eccezionale 10.04 per il 19enne che arriva a un solo centesimo dal personale firmato la settimana scorsa a Savona e ha confermato davvero di valere questi tempi di assoluto spessore. Il brianzolo di origini sarde ha scaldato il pubblico della capitale con un lanciato ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) : Ottimo Terzo posto : Roma – Si è conclusa sabato la “Under 11 Cup”, torneo organizzato da diverse società del Lazio in assenza di un vero e proprio campionato federale di categoria. Nella piscina romana dell’Ede Nuoto, due gruppi del 3T Frascati Sporting Village hanno presenziato alle finali. Uno di questi, allenato da Emanuele Tincani, Alberto Nunzi e Giulia Fabbri si è piazzato al terzo posto. Confrontandosi nel girone a tre con squadre molto forti come ...

Ciclismo – Ravanelli vince il Trofeo Matteotti : Terzo posto per Amici e Gozzi : Un weekend firmato Biesse Carrera quello del Trofeo Matteotti che vede trionfare Ravanelli Grande soddisfazione per la Biesse Carrera che ha vissuto un weekend al cardiopalma! Dopo il trionfo di Piccot ieri a Montalto, il team giallo-nero fa il bis con Simone Ravanelli che vince il Trofeo Matteotti, seguito al terzo posto da Alberto Amici e all’ottavo posto da Enrico Salvador. “Sono contentissimo per i ragazzi – racconta il ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Il Terzo posto era il massimo possibile - sapevamo che avremmo sofferto” : Lewis Hamilton chiude un fine settimana del Gran Premio di Monaco con un terzo posto che, oggettivamente, era il massimo che si poteva aspettare. Oggi Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel avevano un ritmo migliore e, come sempre, a Montecarlo sorpassare è impossibile. L’inglese tuttavia pensa positivo. “Voglio fare i complimenti a Daniel Ricciardo ed alla Red Bull che hanno disputato un weekend perfetto – esordisce il quattro ...

F1 – Ricciardo vince e sale al Terzo posto - Vettel rosicchia punti a Hamilton : ecco la nuova classifica piloti : Daniel Ricciardo vince il Gp di Monaco, salendo al terzo posto della classifica piloti. In testa sempre Hamilton, Vettel accorcia a meno quattordici Seconda vittoria stagionale per Daniel Ricciardo, il pilota della Red Bull vince il Gp di Monaco e scala la classifica piloti, salendo sul terzo gradino dell’ipotetico podio. In testa sempre Lewis Hamilton con 110 punti, quattordici in più rispetto a Vettel che ne guadagna tre oggi tra le ...