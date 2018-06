Terremoto | 5 a processo per crollo case popolari di Amatrice “Costruite con materiali

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) C’è anche un ex assessore del Comune ditra i 5 imputati che saranno processati per ildi due palazzine diavvenuti dopo ildel 24 agosto 2016 in Centro Italia. Nei crolli degli stabili, che si trovavano in piazza Sagnotti nella cittadina-simbolo del sisma di due anni fa, morirono 18 persone, mentre 3 rimasero ferite. Secondo le conclusioni delle indagini tecniche e degli accertamenti condotti dai pm Rocco Gustavo Maruotti e Lorenzo Francia, le due palazzine furono costruite coninadeguati, pilastri troppo sottili, armature esigue e calcestruzzo a bassa resistenza. Oltre a Corrado Tilesi, 85 anni, ex membro di giunta di, ilche inizierà il 19 settembre il giudice per l’udienza preliminare Pierfrancesco de Angelis ha rinviato a giudizio anche Ottaviano Boni, 79 anni, all’epoca direttore tecnico della ...