Terminator 6 | Linda Hamilton di nuovo Sarah Connor la foto dal set

tvzap.kataweb

: Terminator 6: Linda Hamilton è ancora Sarah Connor nelle nuove foto dal set! #Terminator6 #Terminator… - _MovieMagazine_ : Terminator 6: Linda Hamilton è ancora Sarah Connor nelle nuove foto dal set! #Terminator6 #Terminator… - Asgard_Hydra : Terminator 6: Prime foto di Linda Hamilton sul set del reboot - foxlifeit : Linda Hamilton più badass che mai sul set di Terminator 6 -

(Di giovedì 21 giugno 2018) La complicata vicenda della sagagiunge al sesto capitolo, azzerando alcuni episodi precedenti, ma soprattutto mettendo sul piatto della bilancia la presenza di uno dei suoi personaggi più iconici ossiao meglio(insieme a Arnold Schwarzenegger ): dal set spagnolo dove6 è in corso di lavorazione il sito TheFans è riuscito a carpire le prime immagine dellapostandole sui social. #ShesBack – #– #– #https://t.co/c2josEXIVn pic.twitter.com/1465LJtnmG — TheFans (@Fans) 20 giugno 2018 La pellicola vedrà dianche Arnold Schwarzenegger reduce da una operazione di by-pass che non ne ha frenato il consueto entusiasmo e forza. Second workout of the day! The surgery comeback is all about reps, reps, reps. #thereisnomagicpill ...