Teodoli | ' Marco Liorni ha abbandonato La Vita in diretta per un nuovo programma di sabato'

Blastingnews



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di giovedì 21 giugno 2018) In queste settimane si è parlato tanto dell’addio dia Lain. Il conduttore ormai era diventato una presenza fissa nele, da 7 anni, lo faceva con grande passione. Quest’anno però ha deciso che fosse l’ultima annata. Alcuni avevano immaginato che l’abbandono delfosse collegato a una probabile nuova conduzione de L’Eredità, che però è stata affidata a Flavio Insinna. Dopo settimane di attesa, finalmente il direttore di Rai Uno ha svelato il motivo per cuiha lasciato Lain: svelata la verità sull'abbandono a LainProprio in queste ultime ore, Angelo, il direttore di RaiUno, ha voluto svelare qualche dettaglio in più sul futuro diin un'intervista rilasciata a Il Giornale. Il conduttore ha scelto di cominciare una nuova avventura. ‘ha chiesto di avere uno spazio ...