Tennis | ad Halle Federer batte Paire con fatica e vola ai quarti

Tennis : challenger Milano - c'è Maldini : ANSA, - Milano, 20 GIU - Paolo Maldini, 50 anni il 26 giugno, e due Millennials della Next Generation, come Felix Auger Aliassime e Nicola Kuhn, saranno i protagonisti dell'Aspria Tennis Cup, trofeo ...

Tennis - Murray ritorno in campo con sconfitta. Federer ok ad Halle : Sui campi in erba dove ha già trionfato nove volte, il n.1 del mondo ha superato in due set 6-3 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, n.72 Atp. Prossimio avversario dello svizzero sarà al secondo turno il ...

Tennis - Atp Halle : esordio vincente per Federer e Seppi : Al Gerry Weber Open , torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Halle in Germania, il numero uno del mondo e campione in carica, di casa su questi prati, dove ha già vinto in nove occasioni, ha ...

Tennis - ATP Halle 2018 : Andreas Seppi vince il derby contro Matteo Berrettini. Il bolzanino agli ottavi di finale : Andreas Seppi fa valere la sua esperienza nel derby tricolore contro Matteo Berrettini, valido come primo turno dell’ATP di Halle (Germania). Il n.50 ATP ha superato il n.81 del mondo (lucky loser) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 35 minuti di partita. Una prestazione solida quella di Andreas, più a proprio agio sull’erba rispetto al suo giovane avversario. Il bolzanino, con questo risultato, si qualifica agli ottavi di finale ...

Tennis Challenge Città di Caltanissetta Donati alla caccia del titolo Il piemontese alle 19 sfida Balazs in semifinale : La prima semifinale vedrà sfidarsi l'austriaco Dennis Novak, 24 anni e 219 al mondo e la nuova stella del Tennis spagnolo Jaume Munar, 21 anni e dalla prossima settimana dentro i primi 100 al mondo. ...