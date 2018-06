Temptation Island 2018 Ecco perché le puntate saranno di meno | l’edizione Vip si

: I fan di Uomini e donne e del trono classico sembra che quest'anno dovranno fare a meno delle loro amatein. La nuova edizione del reality estivo sui sentimenti si prepara a tornare dal 5 luglio (data ancora non confermata ufficialmente) su Canale 5 in prime time ma proprio in questi giorni ledisono partite per la Sardegna. La prima settimana sta per terminare e fidanzati e ...