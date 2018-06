Temporali intensi in arrivo e calo termico Venerdì

Meteo - stop all’estate : Temporali intensi e grandinate improvvise : Gli esperti Meteo prevedono per oggi temporali più intensi sull’Emilia-Romagna con eventi anche estremi tra Bologna e Ferrara, Ravenna, Cesena e Rimini. Maltempo anche verso le Marche, l’Abruzzo il Molise, la Campania e il resto del Sud. Anche nel weekend del 16-17 giugno sarà l’instabilità a prevalere.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità “gialla” per Temporali “di forte intensità” dal pomeriggio : “Un minimo depressionario in transito verso il Mar Tirreno determinerà condizioni di instabilità sulla regione a partire dal pomeriggio di oggi mercoledì 13. Le precipitazioni sono previste a carattere di rovescio o temporale persistente di forte intensità e interesseranno inizialmente il settore centro-occidentale della regione per poi estendersi nel corso della notte alle province orientali. I temporali sul settore centro-orientale per ...

Nuovi Temporali intensi su parte del Nord : temporali intensi su parte del Nord Italia Una depressione tra la Francia e la Spagna logorerà da ovest l’alta pressione presente sulla nostra penisola. I primi a risentirne gli effetti sara’ il Nord italia (soprattutto le zone indicate con l’area 1 Nord-ovest e Alpi-prealpi del Nord-est). Fin dalla mattinata visto un potenziale di innesco elevato […]

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per Temporali - “possibili fenomeni intensi” : Il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14.00 di oggi alle 08.00 di sabato 9 giugno, in tutti i bacini idrografici. Le previsioni indicano che “un nucleo ciclonico con ...

Temporali intensi in arrivo in Sardegna e al Centro-nord : Situazione meteo live Una depressione in quota, associata a aria fresca, attualmente tra il Golfo del Leone e il Mar di Sardegna tende a muovere lentamente verso levante. Ciò rinnoverà condizioni di instabilità tra oggi e domani al Centro-nord e a breve in Sardegna. immagine satellitare Eumetsat Evoluzione Temporali intensi in Sardegna e al Centro-nord […]

Meteo : caldo con le ore contate - tornano Temporali anche forte intensità : Il promontorio anticiclonico africano a inizio settimana verrà eroso parzialmente da una circolazione ciclonica tra Spagna e Francia , che tenderà ad estendere il proprio raggio d'azione verso l'...

Allerta Meteo - attenzione al maltempo : si intensifica l’instabilità - violenti Temporali per giorni in tutt’Italia – MAPPE e DETTAGLI : 1/15 ...