Team Sky risponde a Bernard Hinault | “Sbaglia a parlare | Chris Froome può correre | mai

Moto : Sky Racing Team VR46 - la fucina dei talenti di Sky e Vale Rossi : Se è vero che il talento è innato, altrettanto vero è che se non lo si coltiva, può rischiare di appassire. Lo Sky Racing Team VR46 nasce proprio da questo principio, con l’idea di far crescere nuove promesse del Motociclismo e accompagnarle fino alla MotoGP. Un’avventura che rispecchia le logiche di un talent, con la selezione sul campo, il periodo di formazione fisica e mentale e il traguardo ambito di far parte dei magnifici 30, ...

Giro del Delfinato - maglia gialla a Gianni Moscon del Team Sky : La quarta tappa del Giro del Delfinato 2018 ha visto trionfare Julian Alaphilippe. Il corridore francese si è imposto a Lans-en-Vercors, primo arrivo in salita di questa edizione, battendo allo sprint ...

Giro del Delfinato 2018 - il Team Sky vince la cronometro a squadre. Kwiatkowski in giallo - Moscon secondo. Vincenzo Nibali in difficoltà : Il Team Sky ha vinto la cronometro a squadre del Giro del Delfinato 2018: la corazzata britannica ha coperto i 35 chilometri da Pont-de-Vaux a Louhans-Chateaurenaud con il tempo di 36:33.46 all’eccezionale media di 57.460 km/h. Prova eccezionale da parte dello squadrone che ha messo in strada tutte le sue doti nelle prove contro il tempo: gesto tecnico perfetto, ottima rotazione degli uomini, cambi perfetti, pronostico rispettato e ...

SkyTeam : Kristin Colvile nuovo ad : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – E’ Kristin Colvile, il nuovo amministratore delegato dell’alleanza aerea SkyTeam. Sostituisce Perry Cantarutti. Lo rende noto SkyTeam in un comunicato dopo che la nomina sia stata confermata oggi durante una riunione del Cda dell’alleanza, composto dai presidenti e gli amministratori delegati delle 20 compagnie aeree associate.Kristin Colvile vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore ed ...

Mugello - lo Sky Racing Team VR46 svela la livrea tricolore : LA FOTOGALLERY . Una tradizione che si ripete: anche al Gran Premio d'Italia Oakley 2018 le KALEX Moto2 e KTM RC 250 GP Moto3 vestono il verde, bianco e rosso

Tour de France 2018 : Froome e il Team Sky con le maglie del progetto Ocean Rescue : Una causa perorata anche dal fresco detentore della Tripla Corona, Chris Froome: "E' fantastico che il Team partecipi a una causa così tanto importante, una causa che ha un grande impatto sul mondo ...

Il ciclismo a sostegno dell’ambiente : speciale maglia del Team Sky per appoggiare la lotta all’inquinamento plastico degli oceani : Chris Froome, il 33enne campione di ciclismo del Team Sky, fresco vincitore del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna, indosserà una speciale divisa al prossimo Tour de France. Froome e compagni indosseranno delle maglie che sosterranno la campagna Ocean Rescue allo scopo di contribuire a sensibilizzare le persone sulla lotta all’inquinamento degli oceani. Le divise, che presentano un’orca sul retro, sono state create utilizzando esclusivamente ...

FOTO – Tour de France 2018 : maglia speciale per il Team Sky. “Un mare da salvare” : Cambio di divisa per il Team Sky in vista dell’attesissimo Tour de France 2018. La compagine di Chris Froome, sicuramente una delle favorite per la conquista della maglia Gialla finale, ha aderito alla campagna Sky Ocean Rescue (in Italia chiamata “Un mare da salvare“). Un messaggio sociale, per, come scritto da Spaziociclismo, sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’utilizzo della plastica non riciclata da tutti gli imballaggi, in ...

Mugello - lo Sky Racing Team VR46 veste il tricolore : Al Mugello lo Sky Racing Team VR46 si rifà il look. Per onorare il Gran Premio d'Italia Oakley, le KALEX Moto2 di Francesco Bagnaia e Luca Marini oltre che le due KTM Moto3 di Nicolò Bulega e Dennis ...

Giro d’Italia 2018 : manca il tappone di Cervinia. Chris Froome avrà ancora energie? La chiave sarà il Team Sky… : È quasi fatta. L‘impresa di oggi ha portato Chris Froome ancor di più nel Gotha del ciclismo: lì dove sono soltanto i migliori interpreti della disciplina, nomi altisonanti come Eddy Merckx e Fausto Coppi. Prima sul Colle delle Finestre e, poi, nel lungo tratto che portava all’arrivo in vetta sullo Jafferau, il britannico ha dato dimostrazione di essere il più forte corridore dell’ultimo decennio, andando a ribaltare una ...

Tour de France 2018 : Egan Bernal sarà al via della Grande Boucle. Il Team Sky ha deciso di anticipare i tempi : Parlare del corridore colombiano Egan Bernal, classe 97 del Team Sky, come di un predestinato non è certo un’esagerazione. Il dominio assoluto nel recente Tour of California aveva alimentato voci riguardanti una partecipazione del corridore sudamericano al prossimo Tour de France, programmato dal 7 al 29 luglio. Inizialmente l’intenzione della Sky era quella di far debuttare il giovane Bernal, in una Grande corsa a tappe, alla Vuelta ...

Trasporto aereo : SkyTeam - prenotazioni viaggi premio con più compagnie : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – L’alleanza aerea globale Skyteam consente ai clienti frequent flyer di utilizzare con maggiore facilità le proprie miglia per la prenotazione di viaggi premio con più compagnie aeree associate. Un sistema di prenotazione online dà al cliente il controllo dei propri viaggi, proponendo in tempo reale i voli disponibili e offrendo una maggiore scelta. Questo sistema è offerto da 17 delle 20 compagnie aeree ...