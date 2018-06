Tav | Toninelli | Vogliamo ridiscutere l' accordo Sul Terzo Valico

Danilo Toninelli - la follia M5s : vuole bloccare la Tav ma non ha il coraggio di dirlo : Una premessa è d' obbligo. Nelle convulse ore che hanno preceduto la composizione del governo giallo-verde, quella delle Infrastrutture è stata una delle caselle più difficili da mettere a posto. ...

Tav : Gelmini - Toninelli conferma linea oscurantista : Un approccio preoccupante che rischia di incidere negativamente sulla nostra già debole economia?. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Toninelli no Tav e la legge “stop Soros”. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte si oppone alla proposta di Horst Seehofer, il ministro dell’Interno tedesco e leader della Csu che chiede di rimandare i richiedenti asilo nei paesi in cui hanno presentato inizialmente domanda. Parlando col presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il premier afferma che

Toninelli no Tav e la legge 'stop Soros'. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO L'Ungheria ha approvato la legge "stop Soros". Il provvedimento proposto da Fidesz, il partito del primo ministro, Viktor Orbán, che tassa le ong e punisce chi aiuta i migranti è stato ...

Tav - Toninelli : sarà completamente ridiscussa : Fino ad oggi 'non si è verificato l'incremento di merci previsto' afferma il ministro delle Infrastrutture ribadendo la linea del governo sull'Alta velocità, partendo dal rapporto costi benefici. ...

Tav - Toninelli : “Vogliamo ridiscutere l’accordo” : Il Ministro Toninelli è tornato a parlare della linea ad Alta Velocità Torino-Lione. L'ha fatto durante il "question time" di oggi alla Camera dei Deputati, rispondendo ad un'interrogazione presentata dal Partito Democratico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ribadito quanto già scritto nel contratto di Governo, ovvero l'intenzione di ridiscutere l'accordo per la realizzazione dell'opera: "Con riguardo alla linea ad Alta ...

Il ministro Toninelli smonta le grandi opere : "Ridiscutiamo integralmente la Tav" : ''Su Tav e infrastrutture Danilo Toninelli conferma la linea oscurantista del governo gialloverde. Tutto da ridiscutere, tutto da riesaminare". Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla...

Tav - Toninelli conferma impegno a ridiscutere accordo. Chiamparino : Calo merci per lacune vecchio tunnel : Teleborsa, - " Ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question ...

Toninelli - impegno ridiscutere intesa Tav : ANSA, - ROMA, 20 GIU - "Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione, riporto quanto sottoscritto nel contratto di Governo: ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'...

