ilfattoquotidiano

: RT @TutteLeNotizie: Taranto, panico al centro commerciale Auchan: clienti in fuga per la rapina alla gioielleria - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Taranto, panico al centro commerciale Auchan: clienti in fuga per la rapina alla gioielleria - fizu70 : RT @fattoquotidiano: Taranto, panico al centro commerciale Auchan: clienti in fuga per la rapina alla gioielleria - Cascavel47 : Taranto, panico al centro commerciale Auchan: clienti in fuga per la rapina alla gioielleria -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Unaè stata compiuta in una gioielleria all’interno deldi. Ad agire cinque malviventi armati con mazze e martelli in ferro.e fuggi fuggi generale tra i negozianti e iche affollavano la galleria mentre i vigilanti affrontavano i banditi. Uno di essi è stato immobilizzato e portato in questura, mentre gli altri sono fuggiti a bordo di un’auto di cui è stata appuntata la targa e che – a quanto si apprende – è stata rubata a Lecce. I malviventi hanno sferrato violentissimi colpi contro le vetrate e si sono impossessati dei preziosi, secondo modalità analoghe a unaavvenuta qualche settimane fa ai danni di una gioielleria del‘Mongolfiera’. Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda. Si sono vissuti momenti die di grande tensione. Sul posto poco dopo sono ...