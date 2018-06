Taekwondo | Giochi del Mediterraneo 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Vito

oasport

: RT @taekwondofita: ?? Happy #InternationalSelfieDay ?? dai nostri azzurri che si stanno preparando per la XVIII edizione dei Giochi del Medit… - Er_Sor_Claudio : RT @taekwondofita: ?? Happy #InternationalSelfieDay ?? dai nostri azzurri che si stanno preparando per la XVIII edizione dei Giochi del Medit… - femilan1 : RT @taekwondofita: ?? Happy #InternationalSelfieDay ?? dai nostri azzurri che si stanno preparando per la XVIII edizione dei Giochi del Medit… - taekwondofita : ?? Happy #InternationalSelfieDay ?? dai nostri azzurri che si stanno preparando per la XVIII edizione dei Giochi del… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ilazzurro cercherà un grande risultato aideldi Tarragona (Spagna). L’Italia si presenta infatti a questa rassegna con una squadra ricca di talenti, con l’ambizione di centrare diverse medaglie e soprattutto di conquistare l’oro che è mancato nell’ultima edizione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati azzurri. Sul tatami spagnolo troveremo le due stelleDell’Aquila (-58 kg) e Daniela Rotolo (-67 kg) che possiedono le qualità per raggiungere la finale. Il 17enne pugliese sta facendo una grandissima stagione e dopo aver trionfato negli Open di Egitto e Germania, ha conquistato il secondo posto alla Presidents Cup e soprattutto ladi bronzo agli Europei di Kazan, dove è sfumata per un soffio la finale. Questa sarà l’occasione per centrare finalmente l’atto conclusivo e giocarsi il titolo. Anche Rotolo è ...