Svizzera | la disoccupazione dei frontalieri rischia di costar caro

Svizzera : tasso disoccupazione calato al 2 - 4% in maggio : Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia , Seco, , in maggio il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato al 2,4% dal 2,7% di aprile , 2,9% in marzo, , contro il 2,5% atteso dagli economisti. Su base rettificata stagionalmente il ...