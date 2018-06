Svizzera | banca centrale mantiene tassi invariati | euro scivola sul franco

Svizzera - Banca Centrale lascia i tassi fermi : Resta invariata e dunque ultra espansiva la politica monetaria in Svizzera. La Banca Centrale elvetica , Swiss National Bank, ha lasciato il tasso di interesse immutato al

Svizzera - Banca centrale preoccupata per impatto Italia su franco : Roma, 21 giu. , askanews, La Banca Nazionale Svizzera , Bns, è preoccupata per la situazione politica in Italia che ha messo sotto pressione l'euro e, di converso, sta spingendo al rialzo il franco ...

Svizzera - Banca Centrale lascia i tassi fermi : Quanto all'economia, secondo la Banca Centrale i segnali congiunturali per i prossimi mesi rimangono favorevoli ma non mancano rischi al ribasso legati soprattutto agli sviluppi politici in taluni ...

Svizzera - Banca Centrale lascia i tassi fermi : Quanto all'economia, secondo la Banca Centrale i segnali congiunturali per i prossimi mesi rimangono favorevoli ma non mancano rischi al ribasso legati soprattutto agli sviluppi politici in taluni ...

Banca Profilo - controllata Svizzera BPdG acquista Dynagest : Teleborsa, - Banque Profil de Gestion , BPdG, , controllata svizzera di Banca Profilo, ha siglato un accordo vincolante con gli azionisti di Dynagest SA per l'acquisizione della totalità del capitale ,...