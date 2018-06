Superbike Kawasaki | Rea | «Il circuito in sé è molto impegnativo»

Superbike - Rea rinnova con Kawasaki per il 2019 : TORINO - È arrivato anche il rinnovo del sodalizio tra Jonathan Rea e la Kawaski dopo il record di vittorie in Superbike . Il tre volte Campione del Mondo sarà in sella alla 'verdona' anche nel 2019 spegnendo così qualsiasi tipo di suggestione di un suo approdo in MotoGp. Con un vantaggio già importante nella classifica di quest'anno il nord ...

Superbike - Rea e Kawasaki ancora insieme nel 2019 : ROMA - Dopo il record di vittorie in Superbike è arrivato anche il rinnovo del sodalizio tra Jonathan Rea e la Kawaski. Il tre volte Campione del Mondo sarà in sella alla 'verdona' anche nel 2019 spegnendo così qualsiasi tipo di suggestione di un suo approdo in MotoGp. Con un vantaggio già importante nella classifica di quest'anno il nord ...

Superbike Kawasaki - Rea : «A Brno l'obiettivo è il primo gradino del podio» : Ha concluso il tre volte campione del mondo. CALENDARIO CLASSIFICA rea Sbk Kawasaki Tutte le notizie di Moto Gp Per approfondire

Superbike Kawasaki - Rea : «Prima di Brno farò sapere la mia scelta» : TORINO - Jonathan Rea da diversi anni è l'uomo da battere in Superbike. Ha conquistato gli ultimi tre titoli mondiali consecutivi ed è già in testa anche nella classifica iridata di quest'anno, ...

Superbike Kawasaki - a Donington Rea e Sykes affilano le armi : Il Campione del Mondo, che a Imola ha eguagliato un mito come Carl Fogarty è impaziente: ' Non vedo l'ora di correre a Donington questo weekend, è quella che più di tutte posso considerare gara di ...

Superbike Kawasaki - Rea e Sykes affilano le armi per Donington : Il Campione del Mondo, che a Imola ha eguagliato un mito come Carl Fogarty è impaziente: ' Non vedo l'ora di correre a Donington questo weekend, è quella che più di tutte posso considerare gara di ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : superpole a Jonathan Rea su Tom Sykes - che doppietta per la Kawasaki! : Gongola la Kawasaki nella superpole di Imola del Mondiale Superbike, quinto round del calendario 2018: a stampare il tempo più veloce è stato il nordirlandese Jonathan Rea, che ha battuto il compagno di team, l’altro britannico Tom Sykes. Completa la prima fila la Ducati di un terzo britannico, Chaz Davies, che manda in seconda fila il nostro Marco Melandri, quarto. Rea è stato l’unico a scendere sotto il tempo di 1’46”, ...

Superbike - Round Imola 2018 : super sfida tra Ducati e Kawasaki nel feudo di Chaz Davies : Tutto pronto ad Imola per il quinto Round del Mondiale 2018 di superbike. Lungo i 4936 metri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, i centauri delle derivate di serie si sfideranno per regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito. Il Circus, dunque, si ritrova sul tracciato imolese, reduce dall’appuntamento olandese di Assen. Nell’Università del Motociclismo, Jonathan Rea si è “laureato quasi ...

Superbike Aragon - domina ancora Melandri : è pole! Poi le Kawasaki : Aragon - Continua il dominio di Melandri in Catalogna. Il pilota italiano scatterà davanti a tutti tra poco, in Gara 1. Il sua Ducati ha messo a segno un 1:49.543, staccando di 3 centesimi il leader ...