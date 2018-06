Super Dragon Ball Heroes | il trailer del nuovo anime!

Dragon Ball Super torna in replica su Italia 1 : Indietro 8 giugno 2018 2018-06-08T16:35:37+00:00 ROMA – In attesa dei nuovi episodi, Dragon Ball Super torna in replica su Italia 1.La serie partirà dalla prima puntata e si inserirà nel palinsesto mattutino, dal lunedì al venerdì alle 9.00. Dragon Ball Super “Dragon Ball Super” è firmato da Akira Toriyama, l’ideatore del manga originale. È, inoltre, […] L'articolo Dragon Ball Super torna in replica su Italia 1 proviene da NewsGo.

Dragon Trainer 3/ L’amicizia tra Sdentato e Hiccup Supererà le incompresioni? : L'uscita del terzo episodio di "Dragon Trainer" è prevista per il 31 gennaio 2019. In "Dragon Trainer - Il mondo nascosto" Sdentato troverà un esemplare femmina di Furia Buia(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:24:00 GMT)

Super Dragon Ball Heroes - trama e immagini del nuovo anime : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T15:48:40+00:00 ROMA – Debutterà il 1° luglio Super Dragon Ball Heroes, il nuovo anime del franchise di Dragon Ball. Ispirata all’omonimo titolo videoludico, la serie sarà incentrata sull’arco narrativo “Universe Mission – Prison Planet”. Il primo episodio sarà presentato in anteprima nel corso del torneo Super Dragon Ball Heroes Universe Tour 2018 […] L'articolo Super Dragon Ball Heroes, trama e immagini ...

Dragon Ball Super - lo scontro Hit vs Jiren Video : In questo articolo ci occuperemo dello scontro tra Hit e Jiren visto in Dragon Ball Super durante la saga del Torneo del Potere. Prima di tutto iniziamo le presentazioni, nel caso ce ne fosse bisogno. Hit è un assassino a pagamento proveniente dal sesto universo. E' un sicario che uccide le sue vittime a sangue freddo, senza farsi tanti scrupoli. Sembra però aver instaurato con Goku un rapporto basato sulla stima ed il rispetto e comunque. ...

Dragon Ball - quale ruolo ha il Super Saiyan Blue nel manga? Video : In questo articolo dedicato a Dragon Ball Super, sveleremo alcune succose novita' riguardanti il ruolo del Super Sayan Blue al'interno del manga disegnato da Toyotaro. Andando a ritroso nel tempo, durante il torneo tra l'Universo 6 e l'Universo 7, ricordiamo come Goku fosse riuscito a Superare il livello del Blue, la forma di Super Saiyan applicata al Super Saiyan God. In quell'occasione il nostro eroe era riuscito, in qualche modo, a fondere il ...

Dragon Ball FighterZ prepara l’annuncio per Vegeth Super Saiyan Blue? : Bandai Namco potrebbe aver anticipato il prossimo personaggio DLC di Dragon Ball FighterZ: parliamo ovviamente di Vegeth Super Saiyan Blue, quotatissimo per essere l'altro personaggio aggiuntivo insieme a Fused Zamasu. Recentemente abbiamo visto la presentazione ufficiale di Fused Zamasu, villain di Dragon Ball Super, che sarà il prossimo ad essere inserito nel roster di Dragon Ball FighterZ. I fan si aspettano che Vegeth Super Saiyan Blue ...