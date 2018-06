Stranieri in Italia | siamo sicuri che il problema siano i barconi?

Turismo : oltre ? della spesa di italiani e Stranieri in vacanza è destinato alla tavola : Il riconoscimento all’Osteria Francescana di Massimo Bottura come ristorante migliore al mondo spinge il Turismo in Italia dove oltre 1/3 (35%) della spesa di italiani e stranieri in vacanza è destinato proprio alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per il premio assegnato al locale ...

«Stranieri a caccia di startup tricolori L'Italia deve investire di più sulle idee» : Siamo la sesta o la settima economia mondiale, il quarto Paese al mondo per il manifatturiero, il terzo per numero di pubblicazioni scientifiche, ma sembra che le startup non interessino, anche se in ...

Compilation Estate 2018 : tutte le migliori canzoni e tormentoni “summer” italiani e Stranieri : Siamo alle porte dell‘Estate 2018 e che tu ti trovi in spiaggia, ad una festa, nel bel mezzo di una corsetta mattutina, in macchina ad ascoltare la radio o a lavoro, avrai sicuramente bisogno della colonna sonora adatta per quel momento. La musica anche per quest’anno non ci ha deluso e sia sul panorama italiano che internazionale gli artisti hanno proposto un panorama musicale degno di nota. Ce n’è per tutti o gusti: dal ...

Il debito pubblico italiano in mano agli investitori Stranieri. Ecco da chi dipende il futuro del nostro Paese : Per l'Italia esiste una sola via di fuga: avviare dei provvedimenti capaci di abbattere il debito pubblico e innescare dei meccanismi virtuoso tali da far ripartire l'economia. 16 giugno 2018 Diventa ...

Il futuro dell'Italia dipende dagli investitori Stranieri : ecco chi ha in mano il nostro debito pubblico : Per l'Italia esiste una sola via di fuga: avviare dei provvedimenti capaci di abbattere il debito pubblico e innescare dei meccanismi virtuoso tali da far ripartire l'economia. 16 giugno 2018 Diventa ...

Save the Children : 18.300 i minori Stranieri non accompagnati ospitati in Italia nel 2017 - solo il 3% in affido : Questi alcuni dei dati dell'Organizzazione riportati nel rapporto 'crescere lontano da casa', a pochi giorni della Giornata Mondiale del Rifugiato -

91 mln turisti Stranieri in Italia - +6% - : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Sono 91 milioni gli stranieri che hanno visitato l'Italia lo scorso anno, il 6% in più che nel 2016. Emerge dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia sul turismo ...

91 mln turisti Stranieri in Italia - +6% - : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Sono 91 milioni gli stranieri che hanno visitato l'Italia lo scorso anno, il 6% in più che nel 2016. Emerge dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia sul turismo ...

Balotelli : 'Italia svegliati - basta razzismo. Io Capitano per tutti gli Stranieri' : dal nostro inviato TORINO 'Io sono qui solo per fare i gol'. Il vocione è sempre lo stesso. Mario, come lo chiama Mancini, ha il sorriso di chi si è ripreso la maglia più bella. Da mostrare fiero, in ...

''L'Italia ai partiti populisti'' : la notizia del governo Conte sui siti Stranieri : ''Il nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è favorevole all'euro - scrive la Cnn - ma il conflitto dei populisti con l'Unione non è finito. M5s e Lega hanno promesso tagli alle tasse che ...

2 giugno : Padova - da prefetto e sindaco Costituzione a studenti italiani e Stranieri : Padova, 31 mag. (AdnKronos) - Sabato 2 giugno avranno luogo le celebrazioni del 72° Anniversario di fondazione della Repubblica Italiana. La cerimonia istituzionale a Padova avrà inizio alle ore 10 in Piazza dei Signori con la rassegna e gli onori militari ai reparti schierati, l’Alzabandiera, la le

2 giugno : Padova - da prefetto e sindaco Costituzione a studenti italiani e Stranieri : Padova, 31 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno avranno luogo le celebrazioni del 72° Anniversario di fondazione della Repubblica Italiana. La cerimonia istituzionale a Padova avrà inizio alle ore 10 in Piazza dei Signori con la rassegna e gli onori militari ai reparti schierati, l’Alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e gli interventi delle Autorità. A seguire il prefetto Renato Franceschelli e il ...

2 giugno : Padova - da prefetto e sindaco Costituzione a studenti italiani e Stranieri : Padova, 31 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno avranno luogo le celebrazioni del 72° Anniversario di fondazione della Repubblica Italiana. La cerimonia istituzionale a Padova avrà inizio alle ore 10 in Piazza dei Signori con la rassegna e gli onori militari ai reparti schierati, l’Alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e gli interventi delle Autorità. A seguire il prefetto Renato Franceschelli e il ...

Milano - Benedetto Marcello : il giro della cocaina. Gli spacciatori Stranieri e i clienti italiani : spacciatori stranieri e clienti italiani, solita scena. E anche un ormai sempre più solito scenario: via Benedetto Marcello. La squadra Mobile ha arrestato sei cittadini africani di età compresa tra i ...