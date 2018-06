Strade - Crolla la spesa per la manutenzione

quattroruote

(Di giovedì 21 giugno 2018) In un paese in cui, finalmente, dopo anni di crisi quasi tutti gli indicatori economici danno segnali positivi, cè un comparto in cui, incredibilmente, gli investimenti non mostrano inversioni di tendenza. Si tratta dei lavori stradali, come ha denunciato oggi Siteb,italiane e bitumi, lassociazione che raggruppa oltre 250 imprese che operano nella produzione e vendita di asfalto e macchine e impianti per la posa. Dopo il confortante +2,1% registrato nel 2017, dopo dieci anni consecutivi di segni negativi (si è passati dai 45 milioni di tonnellate del 206 ai 23 milioni di tonnellate/anno dellultimo triennio), nei primi cinque mesi del 2018 il saldo è tornato pesantemente negativo, -11,8% rispetto allo stesso periodo del 2017 e i primi segnali sul periodo estivo in cui per le condizioni climatiche solitamente si concentra il 60% dei lavori, sottolinea lAssociazione, non sono ...