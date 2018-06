STOP DIESEL A MILANO Perché Sala preferisce la politica dei divieti a quella degli

Smog : Sala - determinati su STOP DIESEL a Milano : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Sullo stop alle auto diesel a Milano previsto a partire dal prossimo anno "la nostra determinazione c'è ed è totale, con la flessibilità di capire se possiamo concedere qualche permesso nel corso dell'anno. Però certamente indietro non torniamo". Lo ha detto il sindaco

Bonus Diesel - il governo valuta lo STOP agli incentivi : in un solo colpo guerra allo smog e 5 miliardi in più per la flat tax : Il ministero dell’Ambiente ha messo nel mirino il Bonus Diesel, per riuscire in un colpo solo a coprire parte dei costi della flat tax e cominciare la guerra allo smog cara al M5s. Il gasolio gode infatti di uno sconto fiscale rispetto alla benzina: ecco perché il prezzo alla pompa è inferiore. Riallineare le accise con la benzina porterebbe in cassa 5 miliardi di euro l’anno. E servirebbe anche a rispettare l’obiettivo della “progressiva ...

Milano : STOP ai diesel 0 - 1 - 2 - 3 da gennaio 2019 | : Il provvedimento scatterà a partire dal 21 gennaio del prossimo anno e varrà dal lunedì al venerdì per tutti i diesel 0, 1, 2 e 3. Obiettivo: città diesel free entro il 2025

Milano - STOP ai diesel da gennaio 2019 | : Il provvedimento scatterà a partire dal 21 gennaio del prossimo anno e varrà dal lunedì al venerdì per tutti i diesel 0, 1, 2 e 3. Obiettivo: città diesel free entro il 2025

Milano - Sindaco Sala : dal 2019 STOP ai veicoli diesel - : Il provvedimento scatterà a partire dal 21 gennaio del prossimo anno e varrà dal lunedì al venerdì per tutti i diesel 0, 1, 2 e 3. Obiettivo: città diesel free entro il 20125

Milano - STOP ai diesel dal 2019 : telecamere e multe contro i mezzi a gasolio (fino a Euro 3) : Il sindaco Sala: «Si tratta di una misura delicata ma necessaria». Si parte con i diesel Euro 0, 1, 2 e 3. A ottobre 2019 toccherà ai diesel Euro 4

STOP DIESEL a Milano - Greenpeace : “Scelta coraggiosa - Sala faccia presto e con determinazione” : Greenpeace apprende con favore quanto dichiarato oggi dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, riguardo la progressiva limitazione alla circolazione dei veicoli diesel sul territorio di Milano. «I provvedimenti annunciati oggi dal sindaco Giuseppe Sala vanno certamente nella giusta direzione specie se, come annunciato, l’orizzonte è una città “diesel free” al 2025», dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di ...

Milano - STOP al diesel dal 2019 : il piano di Sala : Gli automobilisti milanesi dovranno segnare sul calendario la data del 21 gennaio 2019: da quel giorno a Milano non si potrà più circolare con diesel fino a Euro 3 incluso, dal lunedì al...

Milano - STOP alle auto diesel in città da gennaio 2019 : banditi tutti i veicoli fino a Euro 3 - poi da ottobre anche Euro 4 : Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più ...

MILANO - STOP AI DIESEL DAL 2019/ Con la Low Emission Zone multe in arrivo con le telecamere : STOP ai DIESEL a MILANO dal 2019. Con la Low Emission Zone si rischiano multe attraverso le telecamere. Nel mirino anche le auto Euro 4, a partire dal mese di ottobre(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Milano dice STOP ai diesel e adotta gli occhi elettronici fermare le auto più inquinanti : Nel capoluogo lombardo nascerà una “Low emission zone” dove verrà vietato l’accesso ai veicoli diesel più inquinanti Milano è pronta a bandire le auto diesel, anche se in maniera graduale. La città meneghina lancerà la “Low emission zone” (area a bassa emissione di inquinanti) il 21 gennaio 2019, anche se in un primo tempo sarà in forma “soft”. A partire dal prossimo gennaio infatti sarà vietato l’ingresso al centro città ai veicoli diesel ...

Milano - STOP ai diesel dal 2019 : telecamere e multe contro i mezzi a gasolio (fino a Euro 3) : Il sindaco Sala: «Si tratta di una misura delicata ma necessaria». Si parte con i diesel Euro 0, 1, 2 e 3. A ottobre 2019 toccherà ai diesel Euro 4

Emissioni diesel - Volkswagen : STOP ai test sugli animali : Il New York Times ha riportato che Volkswagen si impegna a non finanziare più test sugli animali per studiare gli effetti delle Emissioni diesel. L’impegno è stato preso con la nota organizzazione animalista Peta. Volkswagen aveva commissionato studi sui macachi, chiusi per ore in una stanza a guardare cartoni animati e a respirare i gas di scarico delle auto: ciò per valutare l’effetto dei motori diesel sull’ambiente e sulle ...

Fca - STOP al diesel entro il 2021 : Roma, 1 giu. , AdnKronos, - Fca "eliminerà gradualmente" i motori diesel su tutti i veicoli per i passeggeri entro il 2021. Lo ha annunciato Sergio Marchionne, ceo di Fca, presentando il piano del ...