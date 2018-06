STEFANO DE MARTINO Riavvicinamento a Belen Rodriguez? La showgirl si dice confusa

Belen Rodriguez - Andrea Iannone - STEFANO De Martino : lei confusa e l'ex marito ancora innamorato? : La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno, ultimamente le vicissitudini della coppia hanno fatto pensare alla fine della storia. Il settimanale Oggi ha volute riassumerle, e secondo alcune indiscrezioni di quest'ultimo, l'argentina starebbe passando un periodo di confusione totale, tanto da prendersi un periodo di riflessione.La showgirl così confermerebbe la crisi con il campione ...

STEFANO De Martino su Belen Rodriguez : ‘I ritorni di fiamma non servono a niente’ : “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. E’ vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?”. Stefano De Martino dalle pagine di Diva e donna allontana ...

GOSSIP/ STEFANO De Martino e Fabrizio Corona sorridenti e complici al Pitti Uomo : Stefano De Martino e Fabrizio Corona abbracciati e sorridenti davanti ai flash dei fotografi: questo è quello che è successo poche ore fa al Pitti di Firenze e che ha scatenato le chiacchiere. Grazie ad un video che ha pubblicato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, la gente è venuta a conoscenza dell'insolito incontro che c'è stato ad un popolare evento di moda tra i due più famosi ex di Belen Rodriguez. Tra 'Il re dei paparazzi' e ...