Stati Uniti - sussidi disoccupazione in calo meglio delle attese : In calo le richieste di sussidio alla d isoccupazione in USA nella settimana al 16 giugno. I "claims" sono calati di 3.000 unità a 218.000 dalle 221.000 mila unità riviste della settimana precedente. ...

Il cinismo di Trump ha disgustato gli Stati Uniti : Il presidente ha annunciato un passo indietro sulla pratica di separare gli immigrati irregolari provenienti dall’America Latina dai loro figli. Leggi

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : tutti contro Jonathan Rea a Laguna Seca. Chaz Davies lancia il guanto di sfida : E’ tempo di ottavo round nel Mondiale 2018 di Superbike e la situazione è sempre più favorevole a Jonathan Rea. Il campione del mondo, in sella alla Kawasaki, si presenta, in quel di Laguna Seca (Stati Uniti), con 65 punti di vantaggio sulla Ducati di Chaz Davies e 74 sul centauro della Yamaha Michael van der Mark. Una graduatoria abbastanza delineata dopo l’appuntamento di Brno (Repubblica Ceca) e, quindi, sul mitico tracciato di ...

Volvo – Presentata la berlina sportiva S60 costruita negli Stati Uniti : Volvo Cars lancia la nuova berlina sportiva S60, la prima Volvo costruita negli Stati Uniti Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, ha presentato oggi in anteprima mondiale la nuova berlina sportiva media di lusso S60 presso il suo primo stabilimento statunitense di Charleston, nella Carolina del Sud. La nuova unità produttiva di Charleston è stata inaugurata ufficialmente oggi. L’evento che abbina il lancio della ...

AMICI 2018/ Disco d’oro per Irama : Lauren Celentano torna negli Stati Uniti : AMICI 2018: Disco d'oro per Irama che salirà anche sul palco del Wind Summer Fesival 2018. Lauren Celentano torna negli Stati Uniti in attesa di decidere il suo futuro.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 04:14:00 GMT)

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per tenere unite le famiglie al confine degli Stati Uniti : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che permetterà di mantenere la nuova politica della “tolleranza zero” sull’immigrazione, adottata dalla sua amministrazione, senza però separare forzatamente i bambini dalle loro famiglie mentre cercano di attraversare The post Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per tenere unite le famiglie al confine degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Stati Uniti : Xbox One X è più conosciuta di PS4 Pro e Switch - ma non è la console più ambita : Una nuova indagine svolta dall'istituto Statistico Nielsen ha chiesto ai giocatori americani maggiori di tredici anni quale fosse la console che conoscessero di più, e quale invece tra le tante sul mercato avrebbero voluto acquistare.Il risultato, come riporta Gaming Bolt, ha dimostrato che Xbox One X, dopo la PS4 originale, è la console più conosciuta negli Stati Uniti superando addirittura PS4 Pro e Nintendo Switch, due piattaforme rivali che ...

Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu - gli Stati Uniti annunciano ritiro : 'Il Consiglio dei Diritti Umani e' da tempo nemico di coloro che veramente hanno a cuore i Diritti Umani nel mondo - ha affermato Danon -. Gli Stati Uniti hanno dimostrato ancora una volta il loro ...

Mondiali 2018 Russia - Rafa Marquez nella blacklist degli Stati Uniti : quante restrizioni per lui : Abbiamo organizzato nei minimi dettagli ogni operazione nella Coppa del Mondo in modo di non violare le leggi sulke sanzioni statunitensi ". Il Messico dovrà infatti fare attenzione a non perdere i ...

Gli Stati Uniti escono dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu : La decisione, annunciata con ampio anticipo da Washington, coincide con una protesta in favore di Israele. E c'è un precedente che risale a Bush

Onu - gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei diritti umani in segno di protesta : Dopo mesi di minacce e mentre il mondo è ancora sotto choc per gli audio dei bambini strappati alle famiglie messicane nei centri immigrazione, gli Stati Uniti mantengono la promessa ed escono dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. La decisione, annunciata martedì 19 giugno dall’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley e dal segretario di stato Mike Pompeo è un segno di protesta dell’amministrazione Trump per ...