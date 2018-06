Star Wars | il mezzo flop di Solo mette in pausa i futuri spinoff

Star Wars / Lucasfilm e Disney fermano il progetto dei nuovi spin-off : la causa è il flop di Solo? : Lucasfilm e Disney hanno deciso di sospendere gli spin-off di STAR WARS per dedicarsi ad un solo progetto alla volta: la causa è il flop di Solo: A STAR WARS Story?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:20:00 GMT)

Star Wars : la Lucasfilm congela tutti i futuri spin-off della saga? - Best Movie : ... chiaramente, è dovuta alla deludente performance ai botteghini di Solo: A Star Wars Story , che attualmente, è fermo a un incasso di circa 345 milioni di dollari nel mondo. Per fare un paragone, il ...

Solo : A Star Wars Story/ Il viaggio alle origini di un mito con un "risarcimento" : Han Solo, personaggio storico della saga di Star Wars, torna al cinema, stavolta interpretato dal giovane Elden Ehnrenreich. La recensione di BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:12:00 GMT)

Bimbo autistico ha paura dell’operazione : l’ospedale si trasforma in ‘Star Wars’ : La storia di Thomas, Bimbo autistico curato mascherandolo da Dart Fener il personaggio di Guerre Stellari, ha colpito anche il Ministro della Salute Giulia Grillo che ha inviato al Direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, una lettera di elogio. “Mi preme complimentarmi con lei e il suo staff – scrive il Ministro Grillo – per aver condotto in maniera egregia il percorso terapeutico-assistenziale di un ...

Star Wars - George Lucas svela i suoi piani originali per i sequel : Ma c'è questo mondo di creature che operano in maniera differente rispetto a noi. Io le chiamo Whills, e loro sono quelli che in verità controllano l'universo. Si nutrono della Forza» . Insomma, ...

Star Wars - George Lucas parla della sua trilogia sequel : (foto: Getty) Quando nel 2012 Disney acquisì la Lucasfilm fu una decisione irrevocabile di George Lucas quello di lasciare andare completamente il suo controllo creativo su ciò che sarebbe accaduto alla franchise di Star Wars. Eppure è risaputo che in quegli anni lui stesso stava lavorando a una trilogia sequel, i cui piani però vennero abbandonati e solo alcuni dettagli ripresi nelle pellicole andate in onda. Di recente però è emerso qualche ...

E3 2018 : Star Wars Battlefront II Season 2 - prova : Il tempo buio delle lootbox sembra essere finito, almeno per quanto riguarda Electronic Arts e i nuovi titoli in arrivo sul mercato, così come quelli già attivi che si aggiorneranno nei prossimi giorni e mesi. La battaglia dei videogiocatori e di alcune istituzioni nei confronti di contenuti a pagamento imprevedibili si è risolta in uno scenario che le ha poste in luce decisamente cattiva e in una situazione che sembra tutto sommato favorire ...

E3 2018 : sale sul palco Star Wars Battlefront 2 : Star Wars Battlefront 2 sale sul palco dell'E3 con numerosi annunci:Avremo molte più personalizzazioni per i giocatori, una nuova modalità con gli ewok ripresa dal primo Battlefront. La prossima settimana avremo inoltre i nuovi contenuti dedicati a Han Solo. Nell'estate arriverà inoltre un nuovo sistema squad per giocare con gli amici in modo molto più semplice e creare gruppi. Annunciate nuove modalità multiplayer su larga scala con un sistema ...

E3 2018 : Respawn Entertainment presenta Star Wars : Jedi Fallen Order : Sul palco dell'EA Play 2018 Vince Zampella, head di Respawn Entertainment, ha presentato con una breve chiacchierata Star Wars: Jedi Fallen Order, nuovo titolo dello studio ambientato nell'universo di Star Wars.Zampella ha svelato che il titolo ci metterà nei panni di un Jedi nell'epoca più buia per l'Ordine, che si svolge a cavallo della fine di Episodio 3 e l'inizio di Episodio 4. L'imperatore Palpatine e Darth Vader dominano con il pugno di ...

Al Planetario tutto esaurito per Luca Perri e 'La fisica di Star Wars' : Il giovane astrofisico e divulgatore, una vera celebrità nei festival della scienza italiani, si è confermato una vera calamita per il pubblico. Con le sue gag ha divertito e portato a spasso gli ...

I fan di Star Wars contro l'attrice asiatica Kelly Marie Tran che chiude l'account Instagram : Nell'ultimo episodio di Star Wars ("Gli ultimi Jedi") interpreta Rose Tico. Gli occhi a mandorla e il viso tondo non tradiscono le origini asiatiche. È per questo che Kelly Marie Tran è stata presa di mira dagli haters del web che l'hanno offesa e insultata a tal punto da spingerla a cancellare tutte le foto sul suo profilo Instagram, pur di non ricevere commenti negativi sul suo aspetto fisico. "A che serve una cinese in Star ...