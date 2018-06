Stampa Gb | Manchester Utd prepara offerta al Bayern per Boateng

calcioweb.eu

: @liviozeta67 @SandroSca Assolutamente no. Pogba oggi ha giocato male. Nel Manchester Mourinho lo usa in un ruolo co… - luca_carioli : @liviozeta67 @SandroSca Assolutamente no. Pogba oggi ha giocato male. Nel Manchester Mourinho lo usa in un ruolo co… - Gianluchissimo : Ma Come? Per la stampa serva #golovin era già bianconero, poi leggo che offrono 15 milioni e la. Concorrenza sono c… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) IlUnited è intenzionato a strappare alMonaco il difensore Jeromeper una cifra che supera i 50 milioni di euro. E’ quanto sostiene il ‘Evening News’ secondo il quale il nazionale tedesco è in cima alla lista dei rinforzi stilata da José Mourinho. I ‘reds’ in queste ore si stanno comunque muovendo su più tavoli per rinforzare il reparto arretrato, proseguono infatti i contatti con il Tottenham per Toby Alderweireld. (AdnKronos) L'articoloGb,UtdalperCalcioWeb.