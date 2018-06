Stadio Roma | scarcerato il ' pentito' Caporilli | il primo a fare ammissioni

WWF : occorre ritirare progetto Stadio della Roma e iniziare nuovo capitolo : WWF: Vogliamo credere che ci sia ancora spazio per rimettere al centro il benessere del territorio e dei cittadini Roma – Di seguito le parole del presidente del WWF Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini. “In merito al progetto per il nuovo stadio della Roma il WWF Roma e Area Metropolitana scrive una lettera aperta alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. L’aspetto che all’Associazione interessa evidenziare è ...

Legali di Parnasi : "I pm hanno assicurato che il progetto per lo Stadio della Roma non si fermerà" : Il progetto per lo stadio può andare avanti. È quanto emerso al termine di un incontro avvenuto tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio".della decisione presa dai ...

Stadio della Roma : Legali Parnasi incontrano PM - il progetto può andare avanti : Roma – Il progetto dello Stadio della Roma può andare avanti. E’ quanto sarebbe emerso al termine di un incontro, durato circa mezz’ora, tra i Legali di Luca Parnasi e gli inquirenti della Procura di Roma. La decisione dei magistrati sarebbe stata comunicata ai vertici del Comune e alla società calcistica Roma. Parnasi, ancora nel carcere di San Vittore in attesa di essere trasferito in un penitenziario Romano, potrebbe essere ...

Di Pietro : Stadio della Roma - di penale c’è poco : Roma – Antonio Di Pietro è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La proposta di Salvini sulle cartelle di Equitalia “Questa è una di quelle che che da cittadino e da contribuente non posso accettare. E’ un assurdo che ogni volta che arriva un nuovo governo fa un ...

Stadio Roma - la mail dell'Avvocatura che respinse Lanzalone : E' tutto contenuto in poche e cortesi righe. Il 'no' dell'Avvocatura capitolina a Luca Lanzalone è ben stampato in un foglio che ora è sotto chiave. E che potrebbe diventare un tassello importante ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi : M5s - il piano dei fedelissimi di Luigi Di Maio per farla fuori : Mollare Virginia? I fedelissimi di Luigi Di Maio ci stanno pensando. Liberarsi della sindaca di Roma prima che trascini a fondo il movimento è diventata un'ipotesi da valutare, perché molto presto ...

Di Maio : “Stadio Roma? Non chiederemo a Raggi di farsi da parte. Fuori i raccomandati da Rai e p.a.” : “Stadio Roma? Abbiamo una colpa: esserci fidati dell’avvocato sbagliato. Quanti italiani siano in compagnia nostra, non lo so. Io non non ho notizie di nessun tipo di crisi di maggioranza, né il M5s chiederà alla sindaca Raggi di farsi da parte”. Sono le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ospite di Coffee Break, su La7. E aggiunge: “Noi siamo stati gli unici a non prendere un euro. Tutte le altre forze ...

Buttarla in tribuna sullo Stadio della Roma : Roma. Nelle ore in cui il M5s si adopera per ridimensionare le responsabilità di chi doveva amministrare e si lasciava piuttosto amministrare, di chi doveva vigilare e non vigilava, due avvocati si accingono a compiere la più ardua delle imprese: difendere quel che appare indifendibile. “Se mi chied

Piccolo : su Stadio Roma Di Maio si arrampica su specchi : Piccolo: soldi anche a grillini Roma – Di seguito il comunicato di Ilaria Piccolo, consigliera del Pd capitolino. “stadio della Roma Di Maio si arrampica sugli specchi e …scivola. Il capo politico dei cinque stelle sullo scandalo che li ha travolti per la vicenda dello stadio della Roma, cerca in ogni modo di difendere l’indifendibile, negando che i ‘diversamente onesti’ grillini avrebbero preso dei soldi”. A ...

