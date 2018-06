Stadio della Roma | Eurnova cambia i vertici per rilanciare il progetto

Di Pietro : Stadio della Roma - di penale c’è poco : Roma – Antonio Di Pietro è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La proposta di Salvini sulle cartelle di Equitalia “Questa è una di quelle che che da cittadino e da contribuente non posso accettare. E’ un assurdo che ogni volta che arriva un nuovo governo fa un ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi : M5s - il piano dei fedelissimi di Luigi Di Maio per farla fuori : Mollare Virginia? I fedelissimi di Luigi Di Maio ci stanno pensando. Liberarsi della sindaca di Roma prima che trascini a fondo il movimento è diventata un'ipotesi da valutare, perché molto presto ...

Buttarla in tribuna sullo Stadio della Roma : Roma. Nelle ore in cui il M5s si adopera per ridimensionare le responsabilità di chi doveva amministrare e si lasciava piuttosto amministrare, di chi doveva vigilare e non vigilava, due avvocati si accingono a compiere la più ardua delle imprese: difendere quel che appare indifendibile. “Se mi chied

Di Maio e lo Stadio : ci siamo fidati della persona sbagliata - ma Raggi resta dov'è : Non c'è nessuna crisi, né nella maggioranza, né al Campidoglio dice il capo politico M5s, mentre l'inchiesta sullo stadio di Roma procede intorno ai due personaggi principali, il costruttore Parnasi e ...

Stadio della Roma - alla fondazione Eyu vicina a Matteo Renzi anche un versamento di Luca Parnasi : Spunta anche la fondazione Renziana Eyu nelle carte dell'inchiesta sullo Stadio della Roma, che ha portato tra gli altri all'arresto del costruttore Luca Parnasi . Come riporta il Fatto quotidiano , ...

Stadio Roma - Parnasi : “Della Capitale non frega niente a nessuno” : Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Lanzalone : “Mai fatto parte della vicenda” : Stadio Roma, Lanzalone: “Mai fatto parte della vicenda” Stadio Roma, Lanzalone: “Mai fatto parte della vicenda” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Lanzalone: “Mai fatto parte della vicenda” proviene da NewsGo.

Luca Lanzalone al gip : "Mai partecipato alla vicenda dello Stadio della Roma" : "Io della vicenda dello stadio non ho mai partecipato". È quanto risulta dalla trascrizione manoscritta del primo verbale depositato dell'interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto Luca Lanzalone venerdì scorso. La frase è appuntata tra due risposte di cui mancano le trascrizioni complete della registrazione non ancora depositate agli atti. L'ex presidente di Acea, finito ai domiciliari con l'accusa di ...

Inchiesta Stadio della Roma : Bonafede scarica Raggi : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’Inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega: "Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due ...

Stadio della Roma - ‘Immobiliarista? No - grazie’. Un mantra utile per ogni giovane politico : di Luigi De Gregorio Il politico di lunga data, onesto, allergico alla corruzione, determinato a rimanere integerrimo, per non cadere in uno scandalo di corruttela evita sempre e comunque qualsiasi contatto pericoloso. Se viene a conoscenza, anche all’ultimo momento, che nell’ambito di una riunione programmata la persona da incontrare è un immobiliarista, la semplice domanda “Perché mi vuole incontrare?” e la facile risposta “Certamente ...

Stadio della Roma - parla Di Maio : 'il primo scontento sono io' : 'Abbiamo le risorse per superare questa situazione'. Il vicepremier definisce assurdi i retroscena delle cene tra Lanzalone e Parnasi in cui sarebbe nato il governo Lega-M5s -

Stadio della Roma - la sindaca Virginia Raggi convocata di nuovo in procura : Virginia Raggi è attesa in procura dove sarà nuovamente sentita come testimone dai magistrati che indagano sulla vicenda della costruzione del nuovo Stadio della Roma

Codacons : Eur o Flaminio per costruire Stadio della Roma : Codacons: proposte alternative per nuovo stadio Roma- Il Codacons si schiera nuovamente contro la costruzione dello stadio a Tor Di Valle. L’associazione non solo ha fatto un nuovo esposto in Procura, ma ha anche proposto 3 aree alternative su dove edificare la nuova casa della Roma. L’area dove attualmente si trova la Fiera di Roma, l’Eur (al posto del Luneur) o ristrutturando e allargando lo stadio Flaminio. Oltre quindi alla ...

Stadio della Roma : alcune mistificazioni che vanno smontate : Intorno alla vicenda "Stadio della Roma" esistono delle incredibili mistificazioni che vanno smontate. Sia nell'impostazione originaria sia in quella ridimensionata per ottenere il sì di Grillo e del vertice del Movimento 5 Stelle che di fatto commissariò la Raggi e i grillini Romani, non è vero affatto che si trattasse dello "Stadio della Roma".Lo "Stadio della Roma", invocato da Spalletti in una trasmissione Tv è ...