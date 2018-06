St Vincent | nel video di Fast Slow Disco balla in un gay club

Giro di Svizzera 2018 : fuga Vincente di Christopher Juul-Jensen nella quarta tappa. Michael Matthews vince la volata del gruppo : Impresa di Christopher Juul-Jensen nella quarta tappa del Giro di Svizzera 2018, 189 km da Gansingen e Gstaad. Il 28enne danese dell’Astana, in fuga fin dalla mattina, ha sferrato l’attacco decisivo nel finale, riuscendo a resistere al rientro del gruppo e conquistando così la vittoria in solitaria. Completano il podio di giornata l’australiano Michael Matthews e il belga Yves Lampaert, mentre lo svizzero Stefan Küng resta sempre in maglia ...

Atletica - Diamond League Stoccolma 2018 : Echevarria storico. Mondiale stagionale di Dacres e McNell - Samba spaziale - Kuchina Vincente : A Stoccolma (Svezia) si è disputata una tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Sfilza di prestazioni notevoli per l’ultimo meeting prima di una piccola pausa di fine primavera. SALTO IN LUNGO (maschile) – Clicca qui per sapere di più del volo di Echevarria a 8.83. 400 METRI OSTACOLI (maschile) – L’eterno duello tra Abderrahman Samba e Karsten Warholm continua a regalare emozioni ma per la terza volta ...

Superbike - Jonathan Rea nella storia : vince Gara-1 a Brno e si porta in testa alla classifica dei piloti più Vincenti di sempre : Sessantesimo trionfo in carriera per Rea in Superbike, che diventa così il pilota con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) vince gara 1 a Brno ed entra nella storia della Superbike come il pilota con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie. Per il leader iridato si tratta infatti della vittoria numero 60 in carriera, una in più del quattro volte campione del mondo Carl ...

Zidane lascia il Real Madrid/ Addio ai blancos : con 9 trofei è il secondo allenatore più Vincente nel club : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:20:00 GMT)

L'esordio Vincente del nipote di Bud Spencer nel massimo campionato di Mma : Il suo esordio nell'Ufc, il più importante circuito mondiale di Mixed Martial Arts (Mma) è avvenuto quasi per caso. Carlo Pedersoli Jr, nipote omonimo dell'indimenticato Bud Spencer, ha ricevuto la chiamata solo 10 giorni fa. Avrebbe dovuto rimpiazzare Salim Touahri, infortunato a un ginocchio, nella sfida contro un'autentica stella dello sport di combattimento più popolare del momento: ...

Golf - Guardiola Vincente anche sul green : trionfa nella Pro Am della Fondazione Vialli-Mauro : anche quest'anno il supporto di partner e amici del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria, tra cui ERG, fondamentale per la realizzazione dell'evento benefico, abbiamo raccolto in ...

L'esordio Vincente del nipote di Bud Spencer nel massimo campionato di Mma : Il suo esordio nell'Ufc, il più importante circuito mondiale di Mixed Martial Arts (Mma) è avvenuto quasi per caso. Carlo Pedersoli Jr, nipote omonimo dell'indimenticato Bud Spencer, ha ricevuto la chiamata solo 10 giorni fa. Avrebbe dovuto rimpiazzare Salim Touahri, infortunato a un ginocchio, nella sfida contro un'autentica stella dello sport di combattimento più popolare del momento: ...

Coppa Latina : Milan Vincente e Torino rinato nell'antenata della Champions : Da segnalare, come riporta Vittorio Pozzo nella cronaca della partita per La Stampa , che i tifosi spagnoli presenti allo stadio fecero il tifo per i granata esponendo una bandiera con scritto 'Viva ...

Volley - l’Italia batte l’Australia nella seconda amichevole. Azzurri Vincenti a Catania - ora la Nations League : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 (29-27; 25-22; 26-24) nella seconda amichevole di preparazione alla Nations League che scatterà il prossimo weekend in Serbia. Gli Azzurri, dopo la sconfitta di ieri a Reggio Calabria sempre contro gli aussies, si sono ampiamente riscattati e hanno dominato i canguri davanti ai 5000 spettatori del PalaCatania. La nostra Nazionale ha disputato un buon incontro e ha indubbiamente alzato il ...

Tina Kunakey e Vincent Cassel si sposano. Il matrimonio nel paesino dove si conobbero facendo surf : Prima insieme sul red carpet della scalinata del Palais des Festivals, a Cannes, dove Vincent Cassel ha presentato Le ragazze del sole, di Emma Husson. Poi l'annuncio non smentito sul magazine francese Public. Tina Kunakey e Vincent Cassel si sposano. I ben informati cominciano a parlare dei dettagli della cerimonia, che si svolgerà a Biarritz, dove Tina è nata e cresciuta, che è anche il luogo del primo incontro fra ...

Tonelli risponde a Chiellini : "Pensano a noi - non alla vittoria. Noi i veri Vincenti" : Juve-Napoli non vuole finire mai. Evidentemente, Lorenzo Tonelli non ce l'ha fatta a far passare in cavalleria le parole di Giorgio Chiellini , "il Napoli ci ha mancato di rispetto, e ha atteso questo ...

Tonelli : “usciamo sconfitti ma con la sensazione di essere Vincenti” : “Onore a noi che usciamo sconfitti da questo campionato, ma con la sensazione di esserne i vincenti, onore a chi come noi ci ha creduto fino all’ultimo minuto”. E’ l’opinione del difensore del Napoli Lorenzo Tonelli sul campionato che ha visto vincere la Juventus dopo un lungo testa a testa con gli azzurri. “Quando il vincitore -prosegue Tonelli su Instagram- invece di pensare alla vittoria pensa a colui che ...

Maddaloni : «L'arma Vincente contro i bulli è lo sport nelle scuole» : «Abbiamo scelto di organizzare un convegno sul bullismo proprio in una scuola media superiore - spiega Coppola - perché come si evince dagli ultimi episodi di cronaca è il luogo dove sono sempre più ...

La disfatta di Vincent Bollorè nella campagna d'Italia : 'È un nuovo duro colpo per Vincent Bolloré , nella foto, la perdita della governance di Telecom Italia'. Lo scrive il quotidiano francese Les Echos sulla sua edizione online, sottolineando i problemi ...