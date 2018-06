Spazio | l’Europa punta ad aumentare il budget | 16 miliardi in 7 anni

La corsa all’economia dello Spazio. L’Europa punta 16 miliardi : (Foto: GERARD JULIEN/AFP/Getty Images) Sedici miliardi di euro per la corsa allo spazio. A tanto ammonta la spesa iscritta dalla Commissione europea nella proposta di budget 2021-2027. Circa 5 miliardi in più rispetto agli investimenti 2014-2020, tre volte tanto quelli del precedente settennato. D’altronde, come si legge nella proposta che la Commissione ha spedito a Europarlamento e Consiglio europeo per avviare le negoziazioni (il cosiddetto ...