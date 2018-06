Spari su un dj al Circo Massimo | nei guai nonno cecchino di 88 anni

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) GiovN., avvocato di 88, è per ora accusato "solo" di omessa custodia di armi. Ma la sua posizione potrebbe aggravarsi con il proseguire delle indagini sul ferimento a Roma, nella notte tra venerdì e sabato, di un dj francese di 41che stava suonando alla festa di compleanno di un imprenditore quarantenne in una corte di pertinenza della Coldiretti, in via San Teodoro, a due passi dal. Il dj – racconta il Corriere della Sera nella sua edizione romana - è finito in ospedale dopo essere stato colpito alla spalla destra da un piombino di 5 millimetri sparato da circa 200 metri di distanza con un fucile ad aria compressa sul quale era stato montato un mirino di precisione.Un'arma da– scrive il Corriere – che ha rischiato di provocare ferite, anche gravi, a molte persone. Il gesto potrebbe essere collegato a una ...