Sorpresa SPen col Samsung Galaxy Note 9 | novità assoluta in programma

optimaitalia

: Sorpresa SPen col #SamsungGalaxyNote9: novità assoluta in programma - OptiMagazine : Sorpresa SPen col #SamsungGalaxyNote9: novità assoluta in programma -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un discorso importante quello riservato alladel9, che potrebbe differire rispetto a quella del8 e degli esponenti passati di rappresentanza dell'apprezzatissima serie phablet. Il pennino che equipaggerà il dispositivo dovrebbe essere dotato di una batteria dedicata, in grado di ricaricarsi una volta inserito l'accessorio nel proprio alloggiamento.Come mai una soluzione del genere? Semplice: l'idea è quella di rendere l'quanto più indipendente possibile dal9, in modo possa ottemperare autonomamente ad alcune funzioni, come, per farvi un esempio, scattare fotografie a distanza, oppure impartire comandi durante una presentazione. Saranno anche altre le funzionalità aggiuntive del pennino, di cui però adesso non è ancora possibile fare una panoramica.Il phablet di prossima generazione dovrebbe essere presentato il 9 agosto, ...