Sono la tua fidanzata | gli sms della prof all' alunno 13enne

Da questa settimana le ricariche Iliad posSono essere effettuate nei punti SisalPay : Sisal annuncia che a partire da questa settimana i clienti Iliad potranno effettuare una ricarica per la propria SIM in uno dei 40.000 punti vendita SisalPay.

Bari - il ministro Bonafede alla tendopoli della giustizia : "Ci Sono e ci metto la faccia. Gestisco personalmente la situazione" : Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, si è detto contrario alla nomina di un commissario per la gestione dell'emergenza determinatasi dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, e il parziale trasferimento dell'attività giudiziaria penale in una tendopoli. "Io non sono contrario – ha detto – alla normativa d'urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale che individua un

Boschi : "Non Sono mai stata la donna più potente d'Italia - Sono abituata a montagne russe" : L'ex ministro per le Riforme del governo Renzi, Maria Elena Boschi, spiega in un'intervista alla Stampa di non essere "mai stata la donna più potente d'Italia" o che, comunque, se lo fosse mai stata, adesso non lo è più. "sono abituata alle montagne russe e fare il deputato è un onore", afferma ancora raccontando qualche dettaglio sulla sua conoscenza di Giuseppe Conte.

Sicilia : Cancelleri - a Di Maio ho detto 'Sono la tua cambiale...' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Ho detto a Di Maio 'sono la tua cambiale', questo perché mi aspetto grande attenzione da parte di questo governo per la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Giancarlo Cancelleri, leader del M5S nell'isola. "Ho già avuto modo di parlare con il neo ministro delle Infrastr

Chi Sono D'Uva e Patuanelli - i nuovi capigruppo M5s alla Camera e al Senato : Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sono i nuovi capigruppo M5s rispettivamente alla Camera e al Senato. Lo ha deciso l'assemblea dei parlamentari riunita ieri sera dopo il voto di fiducia al governo Conte

Sicilia : Cancelleri - a Di Maio ho detto 'Sono la tua cambiale…' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) – "Ho detto a Di Maio 'sono la tua cambiale', questo perché mi aspetto grande attenzione da parte di questo governo per la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Giancarlo Cancelleri, leader del M5S nell'isola. "Ho già avuto modo di parlare con il neo ministro delle Infrastrutture Toninelli di alcune realtà Siciliane come la Siracusa-Gela o la Palermo-Agrigento

Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli Sono i nuovi capigruppo del M5s a Camera e Senato : Una cosa di cui non parla mai, ma che è uno dei motivi del suo impegno in politica, è l'uccisione del nonno Nino D'Uva, avvocato, per mano della mafia 30 anni fa. A Palazzo Madama a guidare la truppa

Patuanelli e D'Uva Sono i nuovi capigruppo dei 5 Stelle : sono Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva i nuovi capigruppo del Movimento 5 Stelle, rispettivamente al Senato e alla Camera. Lo ha annunciato ai parlamentari riuniti in assemblea congiunta il capo politico M5s Luigi Di Maio. I due pentastellati sostituiscono gli ex Danilo Toninelli e Giulia Griillo, promossi nel ruolo di ministri ai Trasporti e alla Salute.Patuanelli è senatore triestino al primo mandato parlamentare ma in precedenza

Quali eventi si posSono seguire in diretta in realtà virtuale : (Foto: Lorenzo Longhitano) Era una delle caratterisiche annunciate per il visore Oculus Go, e finalmente è disponibile: si tratta di Oculus Venues, la piattaforma di trasmissione di eventi in diretta che da oggi permette di seguire una serie di manifestazioni in tutto il mondo comodamente seduti sulla poltrona di casa, indossando il visore lanciato poche settimane fa o il cugino Gear VR, realizzato da Samsung ma appoggiato sulla stessa

Rare : Sea of ??Thieves ha avuto un lancio di successo. Quattro team Sono attualmente al lavoro sui contenuti di gioco : Nonostante la critica non abbia riservato una straordinaria accoglienza a Sea of ​​Thieves, sembra che in realtà abbia avuto un lancio di successo per Rare a prescindere, al punto che ora sta raddoppiando gli sforzi per fornire contenuti per il gioco costantemente. Il che è positivo, considerando che uno dei motivi delle recensioni negative risiedeva proprio nella mancanza di contenuti."In definitiva, abbiamo avuto un lancio di

Juventus - Nedved smonta le polemiche : "Sono cent'anni che siamo sotto tiro - ormai ci siamo abituati" : Pavel Nedved ha parlato della stagione della Juventus, rispedendo al mittente le critiche piovute addosso ai bianconeri Un'altra stagione esaltante è alle spalle, Pavel Nedved se la gode così come tutta la Juventus. Il dirigente bianconero a margine della 'Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018' ha espresso il proprio punto di visto sull'anno appena trascorso, facendo in primis i complimenti ad Allegri. "Diciamo

Domenica Live - Barbara D'Urso risponde agli insulti di Corona : 'Sono abituata alla cattiveria della gente piccola' : Un assistirt perfetto per Carmelita che ha sbottato acida: ' Non amo parlare di questa persona - Corona - se non per motivi di cronaca. Io non mi devo giustificare di nulla, io volo altissimo. Sono