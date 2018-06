Solstizio d’Estate 2018 | i principali festeggiamenti nel mondo

La magia del Solstizio d’Estate tra paganesimo e cristianesimo : mito - storia e culti ancestrali : Il Solstizio d’Estate, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. In questo giorno il Sole, simbolo del Fuoco, entra nel segno del Cancro, segno d’acqua, dominato dalla Luna. Così, secondo l’immaginario, Sole e Luna, Fuoco e Acqua, Luce e Ombra, Maschio e Femmina, Positivo e Negativo si ...

Il fascino del Solstizio d’Estate in letteratura - cinema e musica : Il Solstizio d’Estate è molto più di un semplice evento astronomico. Esso ha qualcosa di magico, di unico. Infatti, la midsummer o “notte di mezza estate” è diventata il titolo e l’atmosfera perfetta per un’opera del grande drammaturgo e poeta anglosassone William Shakespeare: la commedia “Sogno di una notte di mezza estate” e ciò non deve stupirci dato che midsummer, così enigmatica, carica di mistero e spiritualità, è l’ambiente ideale in cui ...

Solstizio d’Estate 2018 : significato - storia - riti - tradizioni e leggende in Italia : Cosa sappiamo del Solstizio d’Estate in Italia? La religione cristiana, consapevole sempre più dell’importanza di questo giorno, decise di sostituire i riti pagani, che spesso prevedevano l’accensione di fuochi per tenere a bada demoni e spiriti maligni, con la festa di San Giovanni Battista, il 24 giugno. La svolta cristiana fece si che alle feste solstiziali si sovrapposero quelle dei due Giovanni: San Giovanni Battista, per il Solstizio ...

21 giugno - il Solstizio d’Estate e la giornata più lunga che ci sia : Preparate gli occhiali da sole. Oggi ci saranno 15 ore e 14 minuti di luce. È il solstizio d’estate, la giornata più lunga dell’anno. Il 21 giugno 2018 inizia ufficialmente l’estate astronomica, quella meteorologica è partita già a inizio mese, anche se non proprio con tutti i crismi e per fortuna non con il caldo dello scorso anno. Da domani le giornate cominceranno già pian piano ad accorciarsi fino al solstizio d’inverno del 21 ...

Solstizio d’Estate - perché oggi inizia la stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Solstizio d’Estate 2018 : ecco FRASI - CITAZIONI e PROVERBI da inviare oggi su Facebook e WhatsApp : Si verifica oggi il Solstizio d’Estate 2018: oggi, 21 giugno, alle 12:07 ora italiana (10:07 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico: da sempre, questo giorno, considerato critico, di passaggio, è caratterizzato da riti propiziatori ed ha alimentato, da tempi immemori, numerose leggende. Il Solstizio d’Estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il ...

Solstizio d’Estate 2018 : ecco i VIDEO da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : oggi il 21 Gugno 2018, alle 12:07 ora italiana (10:07 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Il Solstizio d’estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: festaioli, spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il complesso megalitico di Stonehenge per assistere al sorgere del sole. Il Solstizio d’estate, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è ...

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’Estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiusa la strada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia, a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata, dove sono caduti ben 62mm di pioggia, segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata, in provincia di Agrigento, per ...

Previsioni Meteo - Solstizio d’Estate da incubo per l’Italia : piogge e fresco anomalo almeno per altri dieci giorni : 1/21 ...

Arriva il Solstizio d’Estate e la coppia scoppia? È tutta colpa della serotonina : L’estate è oramai dietro l’angolo e, come ogni anno, sono moltissime le coppie che “scoppiano” ancor prima di partire per le vacanze. Il desiderio di cambiare aria spinge a cercare nuovi orizzonti anche in amore? Sembrerebbe proprio di sì. A osservare il fenomeno è Once, dating app che propone match di qualità una volta al giorno e che nei mesi più caldi vede crescere il numero dei download, registrando in Italia un aumento del 18% a giugno e ...

I riti magici del Solstizio d’Estate e di San Giovanni : come prepararsi alla notte della luce : È la notte della luce alla sua massima potenza, in cui il nostro emisfero vede il sole più lungamente, in cui il mondo sconfigge le tenebre. È il Solstizio di Primavera, che astonomicamente parlando cadrà esattamente il 21 giugno alle ore xxxx. Ma questo momento dell’anno viene celebrato fine dalle origini della storia, per stringere un legamente e un’alleanza tra uomo e natura, con riti magici e pagani utili a propiziarsi il ...

Allerta Meteo - altro che Solstizio d’Estate : il maltempo continua - forti temporali al Centro/Sud : 1/5 ...