SOLO | A STAR WARS STORY Disney non ha previsto l' affaticamento del

Star Wars - il mezzo flop di SOLO mette in pausa i futuri spinoff : Il mezzo flop di Solo: A Star Wars Story pare che avrà notevoli conseguenze su tutto il franchise delle produzioni Lucasfilm. L’ultima pellicola in questo universo, infatti, non ha convinto eccessivamente il botteghino, partendo in sordina soprattutto negli Stati Uniti. Questo ha costretto la casa cinematografica di proprietà della Disney a prendere dei provvedimenti e a sospendere tutti i film spin-off in programma per i prossimi anni. A ...

STAR WARS / Lucasfilm e Disney fermano il progetto dei nuovi spin-off : la causa è il flop di SOLO? : Lucasfilm e Disney hanno deciso di sospendere gli spin-off di STAR WARS per dedicarsi ad un solo progetto alla volta: la causa è il flop di Solo: A STAR WARS Story?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:20:00 GMT)

La Maturità non serve più a testare SOLO le competenze - ma anche le ambizioni : In questa Maturità di passaggio, l’ultima col temuto quizzone e senza l’ancor più temuta alternanza scuola-lavoro, si è verificato un impercettibile smottamento: per la prima volta alcuni opinionisti sono stati chiamati a esprimere i propri desiderata sulle tracce anziché, come da tradizione, a svol

San Romualdo - l'eremita globetrotter che fondò Camaldoli per restare SOLO : Dimentica e gettati dietro le spalle tutto il mondo, vigile e attento ai buoni pensieri come un buon pescatore ai pesci. Unica via il Salterio: se tu che sei novizio non puoi capire tutto, ora qui ...

SOLO : A Star Wars Story/ Il viaggio alle origini di un mito con un "risarcimento" : Han Solo, personaggio storico della saga di Star Wars, torna al cinema, stavolta interpretato dal giovane Elden Ehnrenreich. La recensione di BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:12:00 GMT)

Star Wars Battlefront 2 : in arrivo i contenuti della stagione dedicata a Han SOLO : Come molti di voi sapranno, lo scorso 16 maggio ha avuto inizio la seconda stagione di Star Wars Battlefront 2 e, al tempo, fu comunicato che sarebbe stata distribuita in 2 mesi.Ora che siamo a giugno, ecco che sta per arrivare la seconda parte di contenuti, dedicata a Han Solo. Come segnala Dualshockers, The Han Solo Season partirà il prossimo 12 giugno e porta con sé diverse novità.Innanzitutto la nuova modalità Estrazione, dove una squadra ...

Star Wars Battlefront II : Tutte le novità in arrivo con la stagione di Han SOLO : EA annuncia ufficialmente che a partire dal 12 Giugno, sarà disponibile la nuova stagione Han Solo per Star Wars Battlefront II, la quale introdurrà numerose novità, scopriamole insieme. Star Wars Battlefront II: Arriva la stagione Han Solo La nuova espansione introdurrà una mappa inedita, una modalità e il Millennium Falcon di Lando Calrissian proveniente dal film Solo: A Star Wars ...

SOLO : A Star Wars Story - Qi'ra doveva inizialmente avere un aspetto molto diverso. Le foto - Best Movie : Solo: A Star Wars Story è attualmente nelle sale di tutto il mondo e continua a dominare il Box Office italiano . Tra le new entry più interessanti nella rinomata saga, figura sicuramente Qi'ra , amica d'infanzia di Han Solo che vediamo col volto di Emilia ...

Star Wars - confermata una teoria che collega SOLO e L’impero colpisce ancora : ATTENZIONE: spoiler sulla trama di Solo: A Star Wars Story Chi ha visto l’ultimo titolo nella sempre crescente saga di Guerre Stellari, ovvero lo spin-off Solo: A Star Wars Story, sarà sicuramente rimasto colpito da un nuovo personaggio introdotto nel film di Ron Howard. Si tratta del droide L3-37, la robot che è intima collaboratrice di Lando Calrissian, nella versione originale doppiata da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve). ...

Box Office Usa - Meno di 30 milioni per SOLO : a Star Wars Story nel secondo weekend : Nel resto del mondo Solo: a Star Wars Story ha raggiunto la quota dei 115 milioni di dollari, per un totale nel Box Office Worldwide di 264 milioni, per l'appunto la cifra raccolta da Rogue One Solo ...

SOLO A Star Wars Story - : Per raccontare la genesi, che possiamo collocare tra La vendetta dei Sith e Rogue One , di uno dei personaggi simbolo della saga, Howard sceglie di esplorare il mondo quasi sconosciuto nei film, ma ...

Auto – Renault Kadjar unisce le forze con “SOLO : A Star Wars Story” per portare i clienti “su una strada alternativa” : Renault Kadjar unisce le forze con “Solo: A Star Wars Story” per offrire un’esperienza entusiasmante ai suoi clienti, in occasione del lancio del film che uscirà nei cinema italiani il 23 maggio 2018 Con Kadjar, Renault invita tutti “to take the alternative road” (prendere la strada alternativa) con una campagna paneuropea – progettata e prodotta in collaborazione con Lucasfilm, Disney e Publicis Conseil. Per il costruttore francese si tratta di ...

SOLO : A Star Wars Story è il film della saga con più basso incasso? : C’erano grandi aspettative nei confronti di Solo: A Star Wars Story, ma pare siano state deluse, principalmente sul fronte del box-office A oggi, infatti, quello diretto da Ron Howard risulta il film della saga dall’incasso più basso. In Italia è stato il più visto del weekend, ma con 1.866.000 euro di incasso, poco, se lo si suddivide per le 837 copie in cui è distribuito. Pare che anche negli Stati Uniti le stime siano inferiori ...

Star Wars - il flop di SOLO e il progetto su Boba Fett : Pur essendo una delle uscite più attese di questi mesi, Solo: A Star Wars Story, lo spin-off della franchise dedicato alla giovinezza di Han Solo, non ha guadagnato al botteghino come Disney e Lucasfilm si aspettavano. Nel weekend del Memorial Day, importante negli Stati Uniti in quanto festivo, ha racimolato 100 milioni di dollari, mentre nel mondo si è fermato a 65 milioni. Per fare un confronto, Rogue One aveva debuttato negli Usa con 155 ...