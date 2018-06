Soldi dalla Regione per le scuole di Scicli

Tre giornalisti che indagavano sui Soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati : Tre giornalisti, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, Marco Preve di Repubblica e Matteo Indice della Stampa, sono stati interrogati per tre ore in caserma dalla Guardia di Finanza di Bolzano. I tre giornalisti sono stati sentiti su richiesta della Procura The post Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati appeared first on Il Post.

Tre giornalisti che indagavano sui Soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati senza avvocati : Tre giornalisti, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, Marco Preve di Repubblica e Matteo Indice della Stampa, sono stati interrogati per tre ore in caserma – senza avvocati, dice il Fatto – dalla Guardia di Finanza di Bolzano. I tre giornalisti The post Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati senza avvocati appeared first on Il Post.

Soldi in cambio di posti di lavoro : spunta un audio registrato dalla vittima : Quando ha capito che le cose si erano messe male, che gli accordi - almeno dal suo punto di vista - non erano stati rispettati, ha deciso di vestirsi da detective. E ha registrato una conversazione ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Salvini a Soros “mai preso Soldi dalla Russia” : Di Maio “subito RdC in aula” : Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Salvini replica alle parole di Soros."Non ho mai ricevuto Soldi dalla Russia" : "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di Stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros". Lo afferma il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini replicando a George Soros.Il finanziere ungherese, ospite del Festival dell'Economia di Trento, si era detto "molto preoccupato" della vicinanza del nuovo ...

Napoli - due medici riciclavano i Soldi del clan Lo Russo : arrestati dalla Dia : I fratelli professionisti sono un anestesista e un chirurgo estetico. Gestivano il ristorante della camorra alla Riviera di Chiaia al centro dell'inchiesta del...

“La mia amica è ricattata” - va dalla polizia ma scopre che era messinscena per avere Soldi : La donna aveva convinto l'uomo che lei era vittima di estorsori ed era riuscita così a farsi dare svariate somme per un totale di circa ventimila euro.Continua a leggere

“Quanti Soldi”. Amici - il cachet spaventoso di Heather Parisi. La soffiata stellare sulla somma (e i tanti privilegi) chiesti dalla ballerina : Heather Parisi (già soprannominata “Hater” dal popolo della rete), pare avere preso un compenso record per partecipare al serale di Amici 2018 nel ruolo di giudice della commissione esterna. Secondo Dagospia, la ballerina che negli anni Ottanta ha fatto sognare gli italiani avrebbe accettato solo in cambio di alcune condizioni. E così avrebbe ottenuto per lei e per la sua famiglia diversi privilegi. “‘Hater’ ...