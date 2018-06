Slow Food Italia si dà appuntamento a Montecatini Terme per disegnare il futuro del cibo

Slow Food Village : a Viterbo dieci giorni dedicati alla cultura del cibo : Il tema di questa sesta edizione è "Il cibo buono, pulito e giusto salva il mondo", in linea con le indicazioni emerse dal Congresso in Cina di Slow Food International e con quanto promosso dai ...

Slow Food Day : mettiamo in tavola un futuro migliore : Lo Slow Food Day di quest’anno è dedicato alla farina: il tradizionale appuntamento primaverile di Slow Food Italia è dedicato al grano tenero e alle farine, ingrediente primario della nostra dieta di cui però, troppo spesso, non sappiamo abbastanza. La giornata di sabato 21 aprile, all’insegna del motto mettiamo in tavola un futuro migliore, è un’occasione per approfondire la nostra conoscenza delle varietà di farine, da come ...