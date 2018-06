SIMIT su Hiv | lettera al Ministro Grillo | “Intervenire con fermezza contro il

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) Gli specialisti della, Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, ribadiscono: “È opportuno che gli Ordini professionali vigilino e se necessario intervengano, ribadendo chiaramente la condanna del negazionismo in HIV e perseguendo chi lo fomenta“. Dopo il recente caso di cronaca dell’untore di Ancona, gli specialisti lanciano un appello alle Istituzioni, ecco il testo dellaindirizzata al: “Onorevole, La, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, che annovera tra i suoi soci la stragrande maggioranza dei medici che prestano assistenza alle persone che vivono con HIV/AIDS, desidera esprimere con questauna fondata preoccupazione in merito alla persistenza di posizioni negazioniste su HIV/AIDS e segnalare la necessità di provvedimenti in proposito. E’ di per sé fatto grave che una persona ...