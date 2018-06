Side torna a parlare dell' uscita dalla Dark Polo Gang | ' Continuo a lavorare con Sick Luke'

Conflitti e DeSideri - ritorna Odissea nella valle dell'Oglio : Da non perdere nuovi spettacoli di Arianna Scommegna con Un albero di 30 piani, un reading musicale dedicato alla terra e ai suoi cantori e di Mattia Fabris che si misura con Open l'incredibile ...

THIAGO SILVA TORNA AL MILAN/ Il deSiderio del difensore brasiliano sarà esaudito dalla compagine rossonera? : Il difensore brasiliano, capitano del Psg, ha espresso il desiderio di chiudere la carriera con la maglia del MILAN. Apertura importante nei confronti della compagine rossonera(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:37:00 GMT)

Napolitano dimesso dopo l'intervento al cuore : 'Il preSidente emerito è tornato a casa' : 'È stato dimesso oggi il presidente emerito Giorgio Napolitano dal reparto di Riabilitazione Cardiologica della Asl Roma 1, diretto dal dott. Alfonso Galati, che ha sede presso la Clinica Villa ...

Joe Belfiore ritorna più forte di prima diventando il nuovo responsabile del programma Windows InSider : Dopo il suo anno sabbatico che aveva preoccupato la community di un suo possibile ritiro definitivo da Redmond, Joe Belfiore, in passato dirigente di Windows Phone, avrà presto dei nuovi incarichi. Abbiamo già visto come Belfiore fosse ritornato ufficialmente in Microsoft alcuni mesi fa come responsabile della divisione Experiences & Devices strettamente legata a Windows 10 dopo le dimissioni di Terry Myerson. Ciò ha comportato che ...

Mattarella - governo del preSidente per rassicurare i mercati e tornare al voto : Stamattina tra le 11 e le 12 Carlo Cottarelli sale al Quirinale per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo. Forse prenderà l'interim dell'Economia anche perché l'Esecutivo del presidente nasce solo con l'obiettivo di portare il Paese alle urne ma rassicurando i mercati...

Ex preSidente George H.W Bush torna in ospedale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maradona torna ad allenare in Bielorussia e sarà anche il preSidente - Calcio : Maradona, che dovrebbe svolgere anche il ruolodi allenatore, inizierà la sua nuova avventura dopo la fine della Coppa del Mondo in Russia e quindi dopo metà luglio. La Dinamo Brest al momento è ...

Roma - il Gay village torna a Testaccio. La kermesse più colorata però divide i reSidenti : 'Qui troppi locali - ci sarà il caos' : Dal 31 maggio all'8 settembre sarà infatti la Città dell'Altra Economia ad ospitare la 17esima edizione della manifestazione Lgbt, che dal 2002 al 2005 trascorse i suoi primi tre anni in quello ...

M5S - torna il derby Di Maio-Fico : pressing sul Colle per ampliare il mandato esplorativo del preSidente della Camera : Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i...