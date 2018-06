Sicurezza per San Giovanni | massimo 20mila persone in piazza Castello e stop al vetro

Sicurezza Stradale – Nissan e Aci insieme per un’importante collaborazione : Nissan e ACI Vallelunga insieme per la Sicurezza Stradale. Nissan e ACI Vallelunga, nasce una collaborazione per diffondere i principi della Sicurezza Stradale attraverso le tecnologie Nissan Intelligent Mobility e i Centri di Guida Sicura ACI Vallelunga Nissan e ACI Vallelunga danno vita ad una collaborazione per la promozione e la diffusione della Sicurezza Stradale, tema molto sentito, visto gli elevati costi sociali generati dagli incidenti ...

Un utile vademecum per assicurare a Fido viaggi comodi e in piena Sicurezza : Qualche consiglio su come affrontare un viaggio in auto con il nostro amico a quattro zampe. Gli animali non riconoscono la vettura come ambiente familiare e, per questo motivo, dovrebbero essere ...

Trump firma il decreto per mantenere unite le famiglie dei migranti : «Vogliamo cuore e Sicurezza» : Il «cuore» che Melania Trump invocava, alla fine è prevalso. La first lady, attraverso la sua portavoce Stephanie Grisham, aveva fatto sapere che «odia vedere i bambini separati dalle loro famiglie e spera che da entrambi i lati si possa arrivare a una riforma dell’immigrazione. Crede che abbiamo bisogno di un Paese che segua tutte le leggi, ma anche di un Paese che governi con il cuore». E, alla fine, Donald Trump l’ha ascoltata, anche se forse ...

Salute : 5 punti per migliorare la Sicurezza in gravidanza : L’obiettivo è fornire maggiori garanzie alle famiglie che aspettano un bambino. Il manifesto “la Nascita: 5 proposte per migliorare la sicurezza di madre e bambino”, è stato presentato oggi a Bologna. Lo annuncia l’Associazione culturale Pediatri. Si tratta – è scritto tra l’altro sul manifesto – di proteggere sia la naturalità della gravidanza e del parto sia le rare, ma possibili complicanze. Il che ...

Clima : minaccia per la Sicurezza : l’UE ha la “responsabilità di prepararsi” : Venerdì si terrà a Bruxelles l’high-level meeting sul Clima e la sicurezza, organizzato dalla rappresentante per gli affari esteri dell’UE Federica Mogherini allo scopo di discutere su come l’UE possa prepararsi alle minacce per la sicurezza causate dai cambiamenti Climatico. Il nesso tra Clima e sicurezza ha assunto di recente un’importanza sempre maggiore a livello dell’UE, tanto che a febbraio i ministri degli Esteri ...

Palermo : Filca Cisl - controlli nei cantieri strumento per garantire Sicurezza lavoratori : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Il segretario generale della Filca Cisl Palermo Trapani Paolo D’Anca plaude ai controlli effettuati questa mattina dai carabinieri in due cantieri edili di Villabate, in provincia di Palermo. "La vigilanza è lo strumento essenziale per garantire la sicurezza dei lavora

Estate 2018 : riunione in Prefettura del Comitato per la Sicurezza pubblica : A tale risguardo, il Prefetto a fronte dell'intensificarsi di presenze turistiche nei luoghi pubblici, come delle occasioni di aggregazione, di eventi, manifestazioni, spettacoli e feste di piazza ha ...

Sondaggi - immigrazione e Sicurezza? No - non sono la priorità : per 2 su 3 la politica si deve occupare di temi economici : L’immigrazione e la sicurezza non sono il primo tema sul quale il Parlamento dovrebbe concentrarsi. E nemmeno il secondo. E’ una minoranza, secondo l’ultimo Sondaggio Ixè per l’HuffingtonPost, a sostenere che la priorità di chi governa sia quella dei migranti e che ci sia un’emergenza sicurezza. I primi tre argomenti ai quali pensano gli italiani, infatti, sono l’economia e lo sviluppo (quindi 62 per cento, ...

Sondaggi - immigrazione e Sicurezza? No - non sono la priorità : per 2 su 3 la politica si deve occupare di temi economia : L’immigrazione e la sicurezza non sono il primo tema sul quale il Parlamento dovrebbe concentrarsi. E nemmeno il secondo. E’ una minoranza, secondo l’ultimo Sondaggio Ixè per l’HuffingtonPost, a sostenere che la priorità di chi governa sia quella dei migranti e che ci sia un’emergenza sicurezza. I primi tre argomenti ai quali pensano gli italiani, infatti, sono l’economia e lo sviluppo (quindi 62 per cento, ...

Roma. Mura aureliane : lavori per la messa in Sicurezza del torrione : A seguito della caduta della copertura di uno dei torrioni delle Mura aureliane nel tratto di via Campania, nel pomeriggio

Cagliari. Bagnini con brevetto e defibrillatori automatici per la Sicurezza nelle spiagge libere del Poetto : Al via il servizio di salvamento a mare sulle spiagge del Poetto e Calamosca. Il servizio è predisposto dall'Amministrazione Comunale e prevede complessivamente 4 postazioni. I punti saranno ...

Allarme obesità in Sicilia : l’importanza dell’approccio multidisciplinare per garantire migliori percorsi di cura e Sicurezza ai pazienti : Allarme obesità in Sicilia. Una Regione che conta una percentuale del 47,9% tra persone obese (9,2%) e sovrappeso (38,7%). Un dato che attesta questa patologia come un problema sociale, in linea con i numeri preoccupanti del nostro Paese: 6 milioni di obesi e 500 mila grandi obesi. Un bambino su tre in sovrappeso e uno su quattro addirittura obeso. L’obesità è una vera e propria malattia e può anche risultare fatale considerando che 57 mila ...

8° World Water Forum : numeri da record - grande impegno globale per la Sicurezza idrica : L’ottava edizione del World Water Forum, organizzato dal World Water Council in collaborazione con il governo del Brasile, ha accolto il maggior numero di cittadini nella storia dell’evento. Il Forum ha visto la partecipazione di 120.000 cittadini, inclusi 12.000 delegati ed esperti. I partecipanti, provenienti da 172 paesi, hanno preso parte a oltre 300 sessioni ed eventi tematici. Inoltre, i decision maker di 525 istituzioni e 150 ...

Milano - «Radio Italia Live 2018» in piazza Duomo : chi canta - le regole per la Sicurezza e tutto quello che c'è da sapere : Da Gianni Morandi ai Maneskin, rivelazione dell'ultimo «X Factor», passando da Elisa, Giusy Ferreri, J-Ax, Fedez e il super ospite Mika. piazza Duomo si prepara ad accogliere i 21 artisti del «Radio ...