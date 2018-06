Sicilia | Cancelleri | Musumeci minaccia dimissioni? M5S pronto al voto

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Musumeci presidente grazie a voti inquinati a cui si è venduto : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Musumeci ha detto che il pantano di questa Regione dipende dalla famelica partitocrazia non è stata ancora sconfitta. Ebbene quella famelica partitocrazia, che ha divorato e danneggiato per decenni la nostra Regione, lei presidente se l'è portata nella sua coalizione,

Cancelleri - M5S - : "Inaccettabile conflitto di Interessi del debitore Armao con Riscossione Sicilia. L'assessore venga a riferire in ... : ... come riportato da Repubblica di oggi, nei confronti di Riscossione Sicilia, la società che Armao nella qualità di assessore all'Economia controlla. "In pratica Armao " dice il deputato si troverebbe ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Armao debitore di Riscossione? Riferisca in parlamento : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Enorme e inaccettabile conflitto di interessi con Riscossione Sicilia, Armao venga a riferire in Aula e su questo si avvii la doverosa discussione in parlamento". La richiesta arriva dal deputato M5S all’Ars Giancarlo Cancelleri che chiede all'assessore all'Economia d

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Lega al governo? Solita scena di presidente che chiede elemosina : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Troverei poco edificante la scelta di Musumeci di far entrare la Lega nel governo regionale, dato che fino a qualche mese fa gli ha chiuso la porta in faccia. Ma probabilmente oggi si sente schiacciato da due forze che sono al governo nazionale e di cui, in Sicilia, un

Sicilia : Cancelleri - a Di Maio ho detto 'sono la tua cambiale...' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Ho detto a Di Maio 'sono la tua cambiale', questo perché mi aspetto grande attenzione da parte di questo governo per la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Giancarlo Cancelleri, leader del M5S nell'isola. "Ho già avuto modo di parlare con il neo ministro delle Infrastr

Sicilia : Cancelleri - a Di Maio ho detto ‘sono la tua cambiale…’ : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) – “Ho detto a Di Maio ‘sono la tua cambiale’, questo perché mi aspetto grande attenzione da parte di questo governo per la Sicilia”. Lo ha detto all’Adnkronos Giancarlo Cancelleri, leader del M5S nell’isola. “Ho già avuto modo di parlare con il neo ministro delle Infrastrutture Toninelli di alcune realtà Siciliane come la Siracusa-Gela o la Palermo-Agrigento – ha ...

Sicilia : Cancelleri - a Di Maio ho detto ‘sono la tua cambiale…’ : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) – “Ho detto a Di Maio ‘sono la tua cambiale’, questo perché mi aspetto grande attenzione da parte di questo governo per la Sicilia”. Lo ha detto all’Adnkronos Giancarlo Cancelleri, leader del M5S nell’isola. “Ho già avuto modo di parlare con il neo ministro delle Infrastrutture Toninelli di alcune realtà Siciliane come la Siracusa-Gela o la Palermo-Agrigento – ha ...

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è “il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno eletto”. Il Cinquestelle torna a parlare dopo l’arresto del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso per voto di ...

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell'opposizione all'Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è "il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno el

Sicilia : Aricò (Db) - Cancelleri offende gli 830mila Siciliani che hanno votato Musumeci : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "Ancora una volta Giancarlo Cancelleri dimostra di non essersi rassegnato alla netta sconfitta elettorale. E, cosa ancor più grave, continua ad offendere gli oltre 830mila Siciliani che hanno sostenuto Nello Musumeci, vale a dire ben 110mila in più rispetto a quelli ch

Arrestato Giuseppe Gennuso - voto di scambio Sicilia/ Cancelleri ”voti sporchi per Musumeci” : Ternullo deputata : voto di scambio in Sicilia, Arrestato deputato Giuseppe Gennuso: c'è l'aggravante mafiosa? Le ultime notizie sul terremoto nella politica Siciliana: Ternullo neo deputata(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Sicilia : falso comunicato dipendenti Ars - solidarietà di Miccichè a Cancelleri : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè esprime la sua solidarietà al vicepresidente Giancarlo Cancelleri preso di mira da un falso comunicato stampa inviato un paio di giorni fa alle redazioni e firmato da un Comitato dei dipendenti stabilizzati dell'Ars mai esisti

Sicilia : Cancelleri - Musumeci? 'Riesuma' Cardinale e fa annunci : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo proposto a Musumeci una collaborazione fattiva su temi e priorità concrete e ci sarebbe piaciuto che il governatore avesse invitato le opposizioni a scrivere insieme su un 'foglio bianco' le priorità di questa Regione. Mi sembra che la risposta del presidente