Siamo tutti preda della percezione

MotoGp Catalogna - Rossi : «Siamo tutti molto vicini» : BARCELLONA - Per Valentino Rossi una prima giornata in chiaroscuro che ha dominato al mattino, per chiudere 11° al pomeriggio, ma nella classifica combinata dei tempi rimane comunque al quinto posto: ...

Migranti - hanno tutti ragione : non Siamo in grado di aiutarli : hanno tutti ragione. No, non è il titolo del romanzo di Paolo Sorrentino, è la verità. E la verità bisogna dirla anche se è urticante, imbarazzante, brutta. Quello che vedo e che leggo in queste ultime ore è il trionfo dell’ignoranza, del bieco tifo da stadio e del degrado mentale dei lobotomizzati talebani sostenitori di questo o quel partito. Numeri, dunque. Senza imbrogliare. È vero che in Italia i rifugiati sono appena il 2,4‰ della ...

Anche LORO si sono lasciati : Siamo tutti senza parole! : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Sì, sappiamo che non è la prima volta che vi capita di imbattervi in questo interrogativo o che nel mondo del gossip si vociferi di una rottura fra i due, ma stavolta gli indizi sembrano essere più convincenti del solito. Questa crisi avrà a che fare con un terzo incomodo? Oppure avranno scoperto incompatibilità caratteriali, Anche se dopo due anni è un po' difficile se ne siano accorti solo ...

Milano - «il sì a 16 anni e un nuovo fratello : finalmente ci Siamo tutti» : Alla sedicenne Margherita Fiengo il sindaco Beppe Sala ha chiesto l'assenso come prevede la legge per coloro che hanno più di 14 anni: «Sei d'accordo a essere riconosciuta figlia di Francesca Pardi?». ...

Siamo tutti piccoli ladri di frivolezze in un bagno d'albergo : Non solo l’Italia forse uscirà dall’euro: la notizia tragica è che non troveremo più in albergo le bottigliette di bagnoschiuma e shampoo. Le amenities, quelle boccette che freneticamente tutti abbiamo trafugato per anni negli alberghi, dall’ultima pensione Mariuccia al sei stelle di lusso bestiale,

"Ora Siamo tutti euroscettici L'Italia conta troppo poco" : È il giorno in cui la ferita si riapre. "Non mi chieda se festeggio il 2 giugno". Emanuele Filiberto è nel Sud della Francia per una manifestazione di beneficenza. "È un evento di cucina, c'è tanta gente e si fanno incontri interessanti, ma questa resta per me una data triste".Il 2 giugno 1946 ci fu il referendum: le schede contestate, i presunti brogli. Ma ormai sono passati più di settant'anni."Certo, non vorrei essere frainteso. Io sono ...

Sui social Siamo tutti “sfigati” : ROMA – “Per la legge di Murphy sono tutti migliori di me” canta Cimini, mentre nel video della canzone “La legge di Murphy” un uomo con un costume da banana gira per le strade della città, scontrandosi con una serie di sfighe che il quotidiano dissemina qua e là. La sua, più che una giornata, […] L'articolo Sui social siamo tutti “sfigati” proviene da NewsGo.

MotoGp Italia - Iannone : «Siamo davanti a tutti e sono molto felice» : SCARPERIA - Un doppio primato nelle prime due sessioni di prove libere rilancia le ambizioni di Andrea Iannone in vista delle qualifiche e della gara di domenica: ' sono contento di come siamo partiti.

Governo - tutti gli uomini di Giuseppe Conte : stavolta ci Siamo : Il tanto Contestato ministero dell' economia va a Giovanni Tria , attuale presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica e docente di economia politica all'università di Tor Vergata. ...

Governo - tutti gli uomini di Giuseppe Conte : stavolta ci Siamo Video : Un 'parto politico' di 88 giorni. Elezioni senza alcuna maggioranza, trattative, 'forni', proclami, propaganda, frizioni, veti, rotture, compromessi e convergenze. Dopo 88 giorni il Governo giallo-verde tra Movimento Cinque Stelle e Lega vede la luce. Giuseppe Conte è il premier, i ministri sono 18 tra i quali 5 donne. Un Governo che nasce dalla regia dei leader dei due partiti di maggioranza, Luigi Di Maio e Matteo Salvini [Video]. Entrambi ...

Di Maio : “Non posSiamo rimanere a guardare. Il 2 giugno tutti in piazza a Roma” : Luigi Di Maio si scaglia nuovamente contro il Quirinale e chiede ai cittadini di scendere in piazza il prossimo 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica e dichiara di volere il voto il prima possibile, anche ad agosto: "Noi al governo del Paese ci andremo, è una promessa", conclude Di Maio.Continua a leggere

'Siamo tutti Jeeg Robot' - il corto su manovre salvavita : "Siamo tutti Jeeg Robot". E' il titolo emblematico del cortometraggio realizzato per sensibilizzare adulti e bambini sull'importanza delle manovre salvavita partendo dalla scuola , in particolare dall'...

Salute - ‘Siamo tutti Jeeg Robot’ : il corto sulle manovre salvavita : “Siamo tutti Jeeg Robot”. E’ il titolo emblematico del cortometraggio realizzato per sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza delle manovre salvavita partendo dalla scuola, in particolare dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Colonna e Monte Porzio Catone (Roma), prodotto conclusivo del progetto di ricerca “A scuola di RCP! Rianimare Ci Piace!” portato avanti in via sperimentale da INAIL ...

“Siamo tutti laureati e agricoltori : la nostra America è il Cilento. Così la terra ci conforta da solitudine e paura” : “Siamo forse la prima generazione di laureati che ha scelto di ritornare in questo estremo lembo del Cilento. Non abbiamo la pretesa di ingrossare le file dei professionisti, degli impiegati e della borghesia parassitaria, ma la voglia di tracciare insieme il solco dei contadini contemporanei”. Antonio Pellegrino, 40 anni, vive a Caselle in Pittari e si è laureato in sociologia a Napoli. Claudia Mitidieri viene dalla Basilicata, è ...