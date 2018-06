Si tuffa in mare e muore | turista romano affoga a Rimini Era l' ultimo giorno di vacanza

L'esercito di donne nude che si tuffa in mare per una buona causa : Più di 2.500 donne, arrivate da 23 Paesi diveris, si sono spogliate tutte insieme sulla spiaggia di Maghermore, a sud di Dublino (Irlanda), per lanciarsi nude in acqua. Il...

Malore mentre sta per tuffarsi in mare : muore a Tirrenia : Un uomo di 61 anni, di Empoli, è morto oggi in uno stabilimento balneare di Tirrenia (Pisa) davanti a decine di bagnanti. La vittima, Sandro Fulignati, ha accusato un Malore mentre si accingeva a fare il bagno ed è morto. Inutili i soccorsi prestati immediatamente dai bagnini e dalle altre persone presenti. Anche l’intervento del personale del 118 è risultato inutile e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso determinato ...

Studentesse si tuffano in mare e rischiano di affogare : il salvataggio nelle acque agitate : Si erano tuffate in acqua per farsi un bagno, nonostante le temperature non proprio miti e il mare agitato e hanno rischiato di affogare. Due Studentesse straniere sono state soccorse in mare dai ...

Dispersi in mare - recuperati i corpi. I due giovani gambiani si erano tuffati per recuperare un pallone : CATANZARO - Sono stati recuperati i corpi dei due giovani originari del Gambia Dispersi da ieri pomeriggio nelle acque antistanti il quartiere Lido di Catanzaro. I cadaveri sono stati avvistati alla ...

