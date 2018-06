Si può guidare a piedi nudi o in ciabatte? La risposta è si Ma si rischia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) È un po’ una di quella domande classiche, ad andamento stagionale, quasi da maturità (visto che siamo in periodo di): è legalel’automobile con leinfradito o no? O, addirittura, si può? La, rullo di tamburi, è… sì, è possibileino anche a: è diventato legale dal lontano 1993, anno in cui sono state abolite le prescrizioni specifiche relativamente al tipo di scarpa da usare mentre si è al volante. E vissero tutti felici e contenti. Anzi no: la guida ao “ciabattati” potrebbe creare spiacevoli contenziosi con l’assicurazione in caso si provochi un incidente stradale. Un’ipotesi possibile se, nel loro verbale, le Forze dell’Ordine attribuissero la concausa del sinistro al particolare abbigliamento del guidatore responsabile: in altri termini, le calzature o la loro assenza potrebbero diventare materia ...