Sesso con l' alunno 14enne | la prof gli scriveva | «Sono la tua fidanzata» Stavano

Giudecca - Sesso con le detenute e molestie nel carcere dove lavorava Sissy : condannato medico penitenziario : Guido Lunardi, 59 anni, ex medico penitenziario del carcere femminile della Giudecca a Venezia, ha patteggiato una pena di 18 mesi di reclusione per molestie a una detenuta. Dall'inchiesta della Procura di Venezia, scattata a seguito della denuncia di una detenuta, è emersa anche una relazione con un'altra detenuta. L'istituto di pena era salito agli onori delle cronache per tragico il ferimento dell'agente Sissy Trovato Mazza.Continua a leggere

Giudecca - Sesso con le detenute e molestie nel carcere dove lavorava Sissy : condannato medico penitenziario : Giudecca, sesso con le detenute e molestie nel carcere dove lavorava Sissy: condannato medico penitenziario Guido Lunardi, 59 anni, ex medico penitenziario del carcere femminile della Giudecca a Venezia, ha patteggiato una pena di 18 mesi di reclusione per molestie a una detenuta. Dall’inchiesta della Procura di Venezia, scattata a seguito della denuncia di una […] L'articolo Giudecca, sesso con le detenute e molestie nel carcere ...

Bergamo - Sesso con un alunno di 13 anni. Professoressa di 40 anni agli arresti domiciliari. La donna si giustifca : «Ci amiamo» : Scandalo a Bergamo. Una Professoressa di 40 anni è ai domiciliari per abusi su un suo alunno minorenne di 14 anni. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. All'epoca dei fatti la vittima ne...

Bergamo shock : professoressa di 40 anni beccata a fare Sesso con l'alunno di 13 : professoressa di 40 anni a letto con l'alunno di 13 Un fatto di cronaca che lascia sgomenti e increduli giunge da Bergamo. Non sono stati riportati dati circa l'identità dei protagonisti per impedire ...

Cancelleri - M5S - : "Inaccettabile conflitto di Interessi del debitore Armao con Riscossione Sicilia. L'asSessore venga a riferire in ... : ... come riportato da Repubblica di oggi, nei confronti di Riscossione Sicilia, la società che Armao nella qualità di assessore all'Economia controlla. "In pratica Armao " dice il deputato si troverebbe ...

Bergamo - professoressa fa Sesso con alunno di 14 anni : Una professoressa 40enne è finita in manette per aver avuto rapporti sessuali con un suo alunno di 14 anni. I fatti sono avvenuti in un paesino in provincia di Bergamo, dove la donna risiede insieme ai suoi 2 figli. La professoressa ha un matrimonio finito male alle spalle e, quando la polizia giudiziaria le ha notificato il provvedimento di custodia cautelare, ha avuto una reazione insolita; è sembrata quasi inconsapevole della gravità delle ...

Venezia - Sesso in carcere con le detenute : medico patteggia 18 mesi di reclusione : Venezia - sesso in carcere tra detenute e il medico in servizio all'interno dell'istituto di pena femminile di Venezia. A svelare quanto sarebbe accaduto fino al 2011 - dunque sette anni fa - all'...

Bergamo. Insegnante quarantenne fa Sesso con l’alunno di soli 14 anni : Scandalo a Bergamo. Un’Insegnante d’italiano quarantenne ha fatto sesso con un suo alunno delle medie. La storia di sesso è iniziata

Bergamo - professoressa di italiano fa Sesso con alunno 14enne : ai domiciliari : Bergamo, professoressa di italiano fa sesso con alunno 14enne: ai domiciliari Bergamo, professoressa di italiano fa sesso con alunno 14enne: ai domiciliari Continua a leggere L'articolo Bergamo, professoressa di italiano fa sesso con alunno 14enne: ai domiciliari proviene da NewsGo.

Professoressa fa Sesso con alunno 13enne : Una Professoressa di italiano di una scuola media è finita agli arresti domiciliari dopo aver fatto sesso con un suo alunno di 14 anni, che all'epoca dei fatti ne aveva 13. E' accaduto nella provincia ...

Professoressa fa Sesso con alunno di 13 anni - arrestata si giustifica : 'Ci amiamo' : Una Professoressa di scuola media è finita agli arresti domiciliari per aver avuto rapporti con un suo alunno, che all'epoca dei fatti aveva 13 anni. E' successo nella provincia di Bergamo: la donna ...

Bergamo - insegnante fa Sesso con alunno 13enne : ai domiciliari : Bergamo, 20 giugno 2018 - Una insegnante di italiano di 40 anni è finita agli arresti domiciliari per atti sessuali con un minorenne. Il ragazzino ora ha 14 anni, ma quando avvenivano gli incontri ne ...

Sesso in auto con un alunno di 13 anni : professoressa 40enne nei guai : Una professoressa di italiano di una scuola media è finita agli arresti domiciliari per aver fatto Sesso con un suo alunno, oggi 14enne, che all'epoca dei fatti aveva solo 13 anni. La...

Bergamo - fa Sesso con l'alunno 13enne : professoressa d'italiano ai domiciliari : A far partire le indagini è stata una segnalazione arrivata in Procura, subito presa sul serio. Gli inquirenti hanno cominciato a pedinare i due e a tenere sotto controllo le comunicazioni. La donna rischia una condanna dai 5 ai 10 anni