Sei incinta? Queste voglie sono davvero strane

(Di giovedì 21 giugno 2018) Sei in dolce attesa e da un momento all’altro sei preda di irresistibili? Non preoccuparti, la tua è una condizione comune a molte donne. I cambiamenti ormonali, tipici della gravidanza, alterano il gusto oltre che l’olfatto e portano a rifiutare cibi che fino a qualche tempo prima si amavano e, al contrario, a desiderare di mangiarne altri che in genere non piacevano. E, ancora, a bramare a qualsiasi ora del giorno e della notte e in modo quasi ossessivo alcuni alimenti, come per esempio il caffellatte. In gravidanza si manifesta poi il desiderio di fare accostamenti alquanto bizzarri. Sai che è molto comune mangiare la banana con il ketchup? O i biscotti con i cetrioli sottaceto? Spesso, infine, si arriva addirittura a fantasticare di assaggiare oggetti materiali. Resistere allenon è facile, ma bisogna distinguere tra “capricci” ammessi e ...